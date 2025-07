Самолет Boeing 767-400 пламна по време на излитане ВИДЕО

Полет на Delta Airlines беше принуден да се върне на летището в Лос Анджелис, след като един от двигателите на машината се запали по време на излитане.

Видеоклипове показват Boeing 767-400 по време на изкачването му над Лос Анджелис, като огън излиза от левия двигател. Самолетът, който се е движел към Атланта, след това е направил кръг и е кацнал безопасно на пистата.

Джош, който е съсобственик на YouTube канала LA Flights заедно с Питър, е заснел целия инцидент на видео.

Terrifying moment Boeing passenger plane catches FIRE after take off with flames erupting from the engine pic.twitter.com/dq7Tpv4b0W