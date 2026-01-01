IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Живият Нострадамус" предрича технологични повреди и модифицирани хора

Атос Саломе направи предсказания за 2026-та

01.01.2026 | 14:21 ч. Обновена: 01.01.2026 | 14:22 ч. 6
Снимка: Mira Cosic от Pixabay

Роденият в Бразилия медиум и нумеролог Атос Саломе, наричан "Живият Нострадамус", направи предсказанията си за 2026 година. Той твърди, че е имал видения и предчувствия като дете, което често е тревожило религиозните му родители. Въпреки техните опасения, той е учил нумерология, парапсихология и енергийно лечение с бразилски практикуващи лица и е работил в областта на духовно консултиране. Той бързо е спечелил местна слава и сега е подготвил серия от прогнози за 2026 г.

Какво ни очаква през 2026 г. 

• Слънчеви бури 

В интервю за UNILAD, Саломе сподели най-тревожното си предсказание: през март 2026 г. космическото време ще стане непредсказуемо, причинявайки масова паника. Той очаква прекъсвания на електрозахранването и технологични повреди. 

• Събития в британското кралско семейство 

Саломе очаква значимо събитие за Меган Маркъл и принц Хари през 2026 г. Той смята, че двойката планира „ясна професионална раздяла“ или „творчески развод“. В същото време той вярва, че децата Арчи и Лилибет в крайна сметка ще се превърнат в моста, който ще помогне за излекуване на семейния разрив до 2030 г. 

• Медицински пробиви 

Саломе смята също, че периодът от 2026 г. нататък ще бъде белязан от пробиви в медицината, включително открития, които ще забавят стареенето. Той дори споменава появата на генетично модифицирани хора, които ще бъдат по-умни и по-устойчиви на болести.

