"Необичайна миризма" причиняваща кашляне евакуира залата в Давос, в която говори Тръмп

Световният икономически форум (WEF) беше евакуиран, след като "необичайна миризма" предизвика кашлица сред участниците в сряда вечерта.

Служител на Белия дом заяви, че евакуацията не е засегнала президента Доналд Тръмп, който говори по-рано през деня в същата зала. Той си е тръгнал около час преди да бъде открита миризмата, съобщава CBS News.

Конгресният център в Давос, основното място, използвано от конференцията, където Тръмп разкритикува европейските лидери и обяви рамката на сделка за придобиване на Гренландия, беше напълно евакуиран.

Многобройни съобщения потвърдиха, че в помещенията е избухнал пожар. Спроде The Sun огънят е бил в "дървена колиба близо до хотела, в който се помещава конферентният център".

Присъстващите казаха, че екипите на спешна помощ са използвали специализирани димогасители малко след като участниците са забелязали миризмата, за да разследват потенциални опасности.

Fox Business съобщи, че медиите са се върнали в сградата малко по-малко от час след като пожарникарите са завършили проверката си.

"Проблемът е напълно локализиран и пожарът е напълно потушен след евакуация на част от конгресния център като предпазна мярка", каза говорител на пожарната пред The ​​Daily Mail.

По-рано днес Тръмп обяви, че е провел "много продуктивна среща" с лидера на НАТО Марк Рюте, докато САЩ се стремят да придобият Гренландия.

Президентът драстично отмени тарифите за осем европейски държави, когато обяви пробивно споразумение с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в сряда вечерта.

Тръмп написа в Truth Social, че той и Рюте "са оформили рамката за бъдеща сделка по отношение на Гренландия и всъщност на целия Арктически регион".

"Това решение, ако бъде прието, ще бъде чудесно за Съединените американски щати и всички страни от НАТО."

Съобщението последва среща, на която висши военни офицери от НАТО обсъдиха споразумение, според което Дания ще отстъпи "малки части от гренландска" територия на САЩ, където може да изгради бази, съобщиха висши служители пред The ​​New York Times.

Споразумението беше сравнено от източниците с военните бази на Обединеното кралство в Кипър, които се третират като суверенни британски територии.

Тръмп не даде подробности за сделката, но каза, че НАТО ще работи със САЩ за изграждането на неговата система за противоракетна отбрана "Златен купол" и ще споделя правата върху минералите.

"Те ще участват в "Златния купол" и ще участват в правата върху минералите, както и ние", каза Тръмп пред CNBC.

На въпроса колко дълго ще продължи споразумението, президентът отговори: "Завинаги".

В изявление НАТО заяви, че "преговорите между Дания, Гренландия и Съединените щати ще продължат, насочени към гарантиране, че Русия и Китай никога няма да се утвърдят - икономически или военно - в Гренландия".

Тръмп заяви, че "допълнителните дискусии" относно Гренландия продължават и че вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф са "отговорни за тях".

Тръмп заяви пред репортери в Давос в сряда, че сделката ще бъде "публикувана съвсем скоро".