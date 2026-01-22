Гренландия готви жителите си за война, а Тръмп се отметна от митата за "несъгласните"

Правителството на Гренландия представи в сряда нова брошура, предлагаща съвети на населението си, в която препоръчва на хората си да си бъдат самодостатъчни поне пет дни в случай на "криза".

Работата по брошурата, озаглавена "Подготвени за кризи - Бъдете самодостатъчни за пет дни", започна миналата година "на фона на прекъсвания на електрозахранването с различна продължителност", според правителството на Гренландия.

Ръководството препоръчва съхраняване на петдневна доза храна, три литра вода на човек на ден, тоалетна хартия и радио с батерии, както и оръжия, боеприпаси и риболовно оборудване.

Документът е "застрахователна полица", каза Петер Борг, министърът на самодостатъчността на територията, на пресконференция в Нуук, столицата на Гренландия.

"Не очакваме да се наложи да го използваме", допълни Борг.

Според анкета от януари 2025 г. 85% от гренландците са против присъединяването към САЩ, като само 6% са "за".

Тази новина идва малко след като Тръмп поиска "незабавни" преговори за офертата си да поеме контрола над Гренландия, но увери, че няма да използва военна сила, за да завземе острова.

Той също така отмени и заплахата, че ще наложи мита на страните, които не са съгласни с плановете му за контрол върху Гренландия. Това се случи след среща между Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, на която е било оформена рамката на "бъдещо споразумение във връзка с Гренландия".

"Въз основа на една много продуктивна среща, която проведох с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, ние оформихме рамката на бъдещо споразумение във връзка с Гренландия и, в действителност, с целия Арктически регион. Това решение, ако бъде финализирано, ще бъде изключително благоприятно за Съединените американски щати и за всички държави – членки на НАТО. Въз основа на това разбирателство няма да налагам митата, които трябваше да влязат в сила на 1 февруари. В момента се водят допълнителни разговори относно инициативата "Златният купол", доколкото тя се отнася до Гренландия", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Американският президент заяви, че "допълнителна информация ще бъде предоставяна с напредването на дискусиите. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф, както и други лица при необходимост, ще отговарят за преговорите - те ще ми докладват пряко".