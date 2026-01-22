Купи ли вече Тръмп Гренландия? Президентът на САЩ обяви, че договорът е готов и ще е "вечен"

Тръмп вече изглежда е купил Гренландия. Американският президент заяви, че е на път да постигне постоянно споразумение за Гренландия, предаде ДПА.

Тръмп посочи в интервю за телевизия Си Ен Би Си, че вече са изготвени основните линии на споразумението, но отказа да оповести повече подробности. Американският лидер каза в отговор на въпроса дали островът ще стане собственост на САЩ, че това донякъде е сложно, но добави: "това за Гренландия ще вечно". По думите му споразумението засяга въпроси от сферата на сигурността.

Тръмп направи тези коментари, след като

многократно повтори тезата си, че САЩ трябва да придобият Гренландия

за да защитят националната си сигурност от заплахи, които по думите му създават Китай и Русия, предаде БТА.

Гренландия, автономна територия на членуващото в НАТО Кралство Дания, заяви, че не желае да става част от САЩ. Освен това съюзниците на Вашингтон от Алианса твърдят, че "САЩ не се нуждаят от контрол върху острова, за да защитят Арктика".

След срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте Тръмп заяви, че е създадена рамка за бъдещо споразумение за Гренландия и целия арктически регион и с оглед на това няма да налага мита от другия месец.

Подробностите по споразумението за Гренландия ще бъдат обявени, след като бъдат финализирани, заяви говорителят на Белия дом Керълайн Левит.

Пред Си Ен Ен представител на НАТО каза, че едно от предложенията, което е било обсъждано между страните членки на Алианса, е Дания да позволи на

Вашингтон да изгради още военни бази на острова

Те ще бъдат построени на земя, която след това ще се смята за суверенна американска територия. Не е ясно обаче дали подобна идея ще бъде част от обявеното от Тръмп споразумение.

Свързани статии Русия приветства нарастващия разрив в НАТО заради Гренландия

Представителка на Гренландия в датския парламент написа във фейсбук, че организацията няма право да преговаря от името на гренландците и без тяхно участие.

Ая Кемниц подчерта и че Алиансът няма как да се произнася и по въпроса за минералните богатства на острова.