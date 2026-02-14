Урсула разкритикува Рюте заради коментара му "Мечтай“ относно европейската отбрана

Световните лидери се събират за втория ден от Мюнхенската конференция по сигурността, като разговорите за Украйна и бъдещето на трансатлантическите отношения са сред основните теми на дневния ред.

Председателят на Европейската комисия се прицели в Марк Рюте, генералния секретар на военния алианс НАТО, който наскоро заяви пред Европейския парламент, че Европа може “да мечтае“, ако смята, че може да се защити без САЩ.

“Бих искала да му кажа, скъпи приятелю, че няма само статукво или разделение и разруха. Има много между тях“, каза тя, добавяйки, че това би било от полза както за Европа, така и за САЩ. Има много повече между тях и една независима Европа означава да развиваме силата си, без постоянно да се облягаме на някой друг”, каза Фон дер Лайен, цитирана от Euronews.

По друг въпрос, САЩ бяха на нейния прицел.

“Искам да кажа съвсем ясно: нашият дигитален суверенитет е нашият дигитален суверенитет“ и ЕС “няма да трепне по този въпрос“, каза тя.

Отбраната е обща кауза

Европейският съюз трябва да "вдъхне живот“ на клаузата за взаимна отбрана, залегнал в основополагащия му договор, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на Мюнхенската конференцията по сигурността, добавят агенциите Франс прес и Ройтерс.

"Взаимната отбрана не е задача по избор за Европейския съюз. Това е задължение в собствения ни договор“, заяви Фон дер Лайен, изнасяйки реч на време на конференцията. Наш колективен ангажимент е да се изправим заедно в случай на агресия или казано по-просто: един за всички, всички за един. И това е смисълът на Европа“, заяви Фон дер Лайен.

Европа, която от десетилетия зависи от САЩ за своята отбрана, трябва вече да „премине на по-висока предавка“ и да „поеме своите отговорности“, подчерта председателят на ЕК.

"Сигурността на Европа не винаги е била считана за наша основна отговорност. Но това се промени фундаментално“, отбеляза тя, като увери, че една силна Европа "означава по-силен трансатлантически алианс“.

За да постигне това, Европа трябва да "отхвърли всички табута. Трябва да развием европейски стълб от стратегически средства: в областта на космоса, разузнаването и способностите за нанасяне на удари в дълбочина“, заяви също така лидерката на европейската изпълнителна власт.

Бъдещето на Европа и Великобритания е „свързано повече от всякога“, добави председателката на Европейската комисия, като изрази желание за сближаване в областта на "сигурността, икономиката и защитата на нашите демокрации. В този изключително нестабилен период Европа и Великобритания трябва да се сближат“, подчерта тя.

"Десет години след Брекзита нашето бъдеще е по-свързано от всякога. Затова е в наш общ интерес да проявим амбиция по отношение на нашето партньорство“, добави Фон дер Лайен.