Рубио: Америка не се опитва да се отдели от Европа, ще вдъхнем живот на старо приятелство

САЩ не се опитват да се откъснат от Европа, а да вдъхнат нов живот на старото приятелство, заяви държавният секретар Марко Рубио в реч на Мюнхенската конференция по сигурността.

В речта си Рубио наблегна на отдавнашните исторически връзки между Америка и Европа. САЩ и Европа трябва да посрещат предизвикателствата заедно, подчерта той, като напомни, че някога Ню Йорк се е казвал Ню Амстердам.

“Но Вашингтон иска съюзниците му да бъдат силни, за да може никой противник да не посмее да ги подложи на изпитание, подчерта държавният секретар на САЩ.

"В епоха на заглавия за края на трансатлантическата ера, ви казвам, че това не е нито нашата цел, нито нашето желание, защото за нас, американците, домът ни може да е в Западното полукълбо, но ние винаги ще бъдем деца на Европа“, увери Рубио.

“Воювахме един срещу друг, после се помирявахме, после се воювахме и отново се помирявахме. И кървяхме и умирахме рамо до рамо на бойните полета от Капьонг до Кандахар. И днес съм тук, за да заявя ясно, че Америка проправя пътя за нов век на просперитет. И че за пореден път искаме да го направим заедно с вас, нашите скъпи съюзници и най-старите ни приятели“, отбеляза държавният секретар.

Свързани статии Рубио предупреждава Европа за нова ера в геополитиката

Думите на Рубио са в рязък контраст с тези на Ванс от преди година, произнесени в рамките на същия форум.

Рубио заяви, че “еуфорията“ от западната победа в Студената война е довела до “опасното заблуждение, че сме навлезли в “края на историята“, че всяка нация вече ще бъде либерална демокрация, че връзките, създадени само от търговията и стопанската дейност, ще заменят националната принадлежност и че вече ще живеем в свят без граници, където всеки ще стане гражданин на света“.

Същевременно в днешната си реч държавният секретар призна, че администрацията на Тръмп е била подчертано директна в отстояването на позициите си, но ясно заяви, че няма да се откаже от тях.

“При президента Тръмп, САЩ отново ще поемат задачата за обновление и възстановяване. Ето защо ние, американците, понякога може да изглеждаме малко директни и настоятелни в нашите съвети. Ето защо президентът Тръмп изисква сериозност и реципрочност от нашите приятели тук, в Европа“, каза той.

“Защото ние в Америка нямаме интерес да бъдем полицаи и наблюдатели на управляемия упадък на Запада. Ние не се стремим да разделяме, а да съживим старото приятелство и да обновим най-великата цивилизация в човешката история“, отбеляза той в 20-минутната си реч.

Допълнително Рубио заяви, че САЩ ще продължат да настояват за мирно споразумение в Украйна, но трябва да се уверят дали Русия наистина иска да прекрати боевете.

“Не знаем дали руснаците са сериозни за прекратяването на войната. Те казват, че са. Ще продължим да го проверяваме“, заяви държавният секретар, като отбеляза, че не приема за възможно Русия да постигне първоначалните си цели във войната в Украйна.

Държавният секретар на САЩ заяви, че Русия губи по 7-8 хиляди войници седмично в боевете.

Рубио многократно ясно изрази личното си и американското възхищение от Европа, като постави всички опасения – или разногласия и разочарования – в този контекст. Речта, че САЩ винаги ще бъдат дете на Европа, беше особено мил щрих, подчертава The Guardian.

За разлика от Ванс, Рубио избра да го направи съвсем различно – с умни препратки към споделената история и както европейските, така и по-специално германските връзки със САЩ – и очевидно успя, като убеди залата да му даде бурни аплодисменти и частични овации на крака накрая.