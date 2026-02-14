Рубио предупреждава Европа за нова ера в геополитиката

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио говори за повратен момент и "нова ера“ в геополитиката. Висшият служител на Тръмп ще вземе участие на Мюнхенската конференция по сигурност. Миналага година участие в конференцията взе вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който в речта си остро разкритикува Европа.

Рубио ще ръководи американската делегация на първото голямо глобално събитие, откакто президентът Доналд Тръмп заплаши датския суверенитет с обещание да анексира Гренландия, съобщава BBC.

Френският президент Еманюел Макрон настоя, че Европа трябва да се подготви за независимост от САЩ, докато генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че трансатлантическите връзки са толкова близки и важни, колкото винаги.

Войната в Украйна, напрежението с Китай и потенциалната ядрена сделка между Иран и САЩ също са в дневния ред, докато конференцията по сигурност започва.

"Светът се променя много бързо пред очите ни“, каза Рубио пред репортери, когато беше попитан дали посланието му към европейците ще бъде по-помирително, отколкото преди година.

"Живеем в нова ера в геополитиката и това ще изисква от всички нас да преосмислим как изглежда това и каква ще бъде нашата роля“, каза още американският държавен секретар.

На конференцията миналата година вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс атакува Европа, включително Обединеното кралство, заради политиките си по отношение на свободата на словото и имиграцията. Речта му предизвика година на безпрецедентно трансатлантическо напрежение.

Около 50 световни лидери ще присъстват на конференцията, която ще обсъди европейската отбрана и бъдещето на трансатлантическите отношения в момент, когато ангажиментите на САЩ към НАТО са поставени под въпрос.

Напрежението се засили през последните месеци, тъй като Тръмп многократно е заявявал, че Гренландия е жизненоважна за националната сигурност на САЩ, заявявайки без доказателства, че е "покрита с руски и китайски кораби навсякъде“.

Датският премиер Мете Фредериксен заяви пред репортери, че планира да се срещне с Рубио, за да обсъдят заплахите на САЩ да отнемат полуавтономната територия на Дания от нейния съюзник в НАТО.

Заплахите на САЩ бяха възприети от много европейски лидери като повратен момент, който е подкопал доверието с най-големия ѝ съюзник.

Преди конференцията осем бивши посланици на САЩ в НАТО и осем бивши върховни главнокомандващи на американските въоръжени сили в Европа публикуваха отворено писмо, в което призовават Вашингтон да запази подкрепата си за западния отбранителен алианс.

"Далеч от това да бъде благотворителна организация“, те заявиха, че НАТО е "умножител на силата“, който позволява на САЩ да утвърждават своята сила и влияние "по начини, които биха били невъзможни – или непосилно скъпи – да постигнат самостоятелно“.

Трансатлантическите отношения са подложени на нарастващо напрежение след въвеждането на тарифи от републиканския президент и предположението в стратегията за национална сигурност на САЩ, че европейските държави може да не останат "надеждни съюзници“ в дългосрочен план.

Очаква се Рубио да избегне грубия подход на Ванс от миналата година, но на въпрос дали планира да бъде по-помирителен, той каза пред репортери, че европейците "искат да знаят накъде отиваме, накъде бихме искали да отидем, накъде бихме искали да отидем с тях“.

Часове преди германският канцлер Фридрих Мерц да открие конференцията в Мюнхен, външният министър Йохан Вадефул заяви пред германската обществена телевизия, че целта е съвместно да се определи какво държи НАТО заедно и да се покаже на САЩ, че и те се нуждаят от Европа.

Президентът Макрон също ще се обърне към конференцията в петък, след като заяви на Световния икономически форум в Давос миналия месец, че сега „не е време за нов империализъм или нов колониализъм“.

След седмица на бурна вътрешна политика, Киър Стармър също ще пътува до Мюнхен, където се очаква да проведе срещи както с Мерц, така и с Макрон, преди да се обърне към срещата на върха в събота сутринта.