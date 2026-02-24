Керемедчиев: Много е вероятно САЩ да нападне Иран, няма преговори в правилна посока

Военният ни министър Атанас Запрянов гарантира, че разположените самолети на Военновъздушните сили на САЩ на летище "Васил Левски" в София по никакъв начин не са свързани с Иран. Изказването му идва на фона на нови възможни преговори между САЩ и Иран.

В предаването “България сутрин” бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев коментира, че военните самолети не са базирани на летището в София, а са преминаващи през територията на България, както и през територията на много страни от НАТО

"Не трябва разрешение на НС, за да се позволи достъп до българска територия. Тук са на уведомителен режим", коментира Керемедчиев. Той подчерта, че няма как Пентагонът да даде крайна дестинация на тези самолети, но подчерта, че тя не е България.

Бившият зам.-министър е категоричен, че от България няма да бъдат извършвани бойни полети срещу Иран.

Керемедчиев поясни, че от САЩ и Великобритания на 19 февруари са излетели за техни бази над 50 американски бойни изтребителя, а цистерните в София поддържат възможността на изтребителите да презареждат във въздуха, за да достигнат до крайната база. По думите му крайната цел е близо до Иран.

Керемедчиев посочи, че не само България е била използвана за преместване на американска бойна авиация.

Такова е имало в Гърция, Румъния, Кипър, Испания, Италия... Той очаква числеността на самолетите в София скоро да намалее.

Кога САЩ ще нападнат Иран?

Пред Bulgaria ON AIR Керемедчиев каза, че е много голяма вероятността САЩ да нападнат Иран, тъй като преговорите не се движат в положителна посока. И причината не е само ядрената програма на Иран.

Керемедчиев отбеляза, че една от точките е обогатеният уран да бъде изнесен в Русия. Друга преговорна точка е всички балистични ракети на Иран да бъдат използвани само с цел защита. На Иран се поставя условие и да спре финансирането на своите проксита.

За момента Иран отказва да преговаря по точките освен за ядрената си програма, уточни събеседникът.

Керемедчиев изтъкна, че от войната в Ирак няма такова голямо струпване на огнева мощ от страна на САЩ. Самото придвижване на армадата коства 5 млрд. долара на САЩ. Експертът смята, че САЩ по-скоро планират дългосрочни въздушни удари, отколкото да сложат ботуш на иранска земя. Той припомни заявката на Иран, че страната ще отговори на всички удари и ще атакува бази на САЩ в региона.

По думите му Иран държи два сериозна ключа - това са Ормузкият пролив и износът на петрол и втечнен газ, както и търговският трафик в Черно море.

Иран не смята да прави отстъпки

"Иран многократно е казал, че никога няма да спре своята ядрена програма. Израел ще прави всички опити да ги възпира. Конфликтът ще продължава да тлее десетилетия наред. Ядреното оръжие е основната цел на аятоласите", каза още Керемедчиев. Той обърна внимание, че Турция се въздържа максимално да оказва съдействие на САЩ и гледа да стои встрани от ескалация на конфликта.

Войната в Украйна

Керемедчиев коментира и годишнината от началото на специалната военна операция в Украйна. По думите му както и да завърши тази война, тя ще влезе в историята като най-грандиозния провал на Русия в сферата на външната политика, сигурността и военните действия.

“Едва ли Путин е одобрил план 4 години да трае тази специална военна операция и да коства 1 млн. човешки жертви. Русия загуби страшно много политически и икономически от войната", коментира Керемедчиев.

Бившият зам.-министър припомни, че САЩ и Украйна предпочитат спиране на бойните действия, където са те в момента, докато Русия иска да води преговори, но без спиране на войната.

Керемедчиев каза още, че се води война на изтощение и от двете страни, а Доналд Тръмп оказва епизодичен натиск над Русия. В същото време се вижда втвърдяване на позицията на Зеленски.

Керемедчиев добави, че не се вижда реалистична перспектива за определяне на дата, на която Украйна ще бъде приета в Европейския съюз.

Гледайте видеото с целия разговор.