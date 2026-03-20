Почина Умберто Боси - основателят на италианската партия “Северна лига”

Погребението му ще се състои в неделя

20.03.2026 | 15:29 ч. Обновена: 20.03.2026 | 15:30 ч.
Снимка: Ройтерс

Основателят на италианската партия “Северна лига” Умберто Боси почина на 84-годишна възраст, предаде АНСА.

Погребението му ще се състои в неделя в "духовната люлка" на партията – град Понтида в Северна Италия, съобщиха днес източници от семейството му.

Церемонията ще се състои в абатството Сан Джакомо Маджоре (Abbazia di San Giacomo Maggiore) в северния италиански град.

Всяка година Лигата, както бе преименувана партията, организира голям митинг в Понтида, където през 1167 г. е подписана Клетвата от Понтида, бележеща основаването на Ломбардската лига.
