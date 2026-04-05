Дионтей Уайлдър победи Чисора в Лондон, отказа ли го от ринга?

Американецът спечели след оспорван двубой

05.04.2026 | 10:03 ч.
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Дионтей Уайлдър вгорчи финала в кариерата на Дерек Чисора, след като постигна победа с разделено съдийско решение в зрелищния им сблъсък в „О2 Арена“ в Лондон.

Двубоят под „Купола на хилядолетието“ беше равностоен и изпълнен с размени, като съдиите отсъдиха 115-111, 115-113 в полза на Уайлдър и 112-115 за Чисора, съобщава Boec.bg.

Американецът демонстрира достатъчно ефективност в ключовите моменти, за да наклони везните в своя полза, макар срещата да остана изключително оспорвана до самия край.

Победата дава нов тласък на кариерата на Уайлдър, макар амбициите му за нова световна титла да изглеждат трудни за реализиране на този етап.

За Чисора поражението вероятно слага край на дългогодишната му кариера, която завършва с още един запомнящ се двубой пред британската публика.

