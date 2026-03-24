Снежни бури в Турция блокираха достъпа до повече от 100 населени места

Обилни снеговалежи и виелици са обхванали югоизточните турски окръзи Битлис, Ван и Хаккяри през последното денонощие, предизвиквайки затруднения в придвижването и прекъсвания на достъпа до повече от 100 населени места, предава ТРТ Хабер.

По данни на местните власти към настоящия момент няма достъп до общо 103 населени места в трите окръга – 20 в окръг Ван, 82 в окръг Хаккяри и едно в окръг Битлис. Аварийни екипи са изпратени на терен от ранните часове на днешния ден и работят активно за почистването на натрупалия сняг и възстановяването на движението по прекъснатите пътни артерии, информират още властите, предаде БНТ.

Заради лошите метеорологични условия и повишения риск от заледявания, днешният ден е обявен за неучебен в градовете Хаккяри и Юксекова (окръг Хаккяри), а на хронично болните, бременните жени и родителите с малки деца е предоставен административен отпуск.