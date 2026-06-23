BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 73

Путин: Русия е недоволна от западните "правила", които прикриват неоколониални амбиции

Русия се застъпва за истински демократичен световен ред

23.06.2026 | 14:33 ч. 39
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Русия е недоволна от "правилата", наложени от Запада, които прикриват неоколониални амбиции и неуважение към суверенитета на другите. Това послание се съдържаше в приветствието на руския президент Владимир Путин към участниците в 12-ия Международен научно-експертен форум „Примаковски четения“, прочетен от Юрий Ушаков, помощник на руския лидер по международните въпроси, предава ТАСС.

"Както е добре известно, западните страни се застъпват за свят, основан на правила. Лесно беше обаче да се види, че този лозунг прикрива крещящи неоколониалистки амбиции, неуважение към суверенитета на независимите държави, желание за намеса във вътрешните им работи и принуждаване на промяна на приоритетите им във външната политика. Русия, както много други по света, е категорично недоволна от подобни "правила", каза Путин в приветствието си. "Ние се застъпваме за различна, наистина демократична основа на световния ред, задължителни норми на международното право, безспорния авторитет на Съвета за сигурност на ООН, взаимно уважение и равенство за всички страни и техния свободен избор на пътища на развитие."

В приветствието си държавният глава отбеляза, че "идеите и прогнозите на Евгений Максимович Примаков, изключителен държавник, дипломат и мислител, винаги са се основавали на задълбочен, системен анализ на обективни факти и процеси, базиран на балансирани, безпристрастни оценки".

"Този ​​престижен руски академичен център наскоро отбеляза своята 70-годишнина и настоящите Примаковски четения са посветени на тази годишнина. Темата на четенията „Свят без правила: Игра на властта“ много точно характеризира тревожните тенденции, които станаха ясно очевидни в съвременните международни отношения", подчерта Путин.

Свързани статии

Той добави, че предвид изключително сложната и бурна международна обстановка, участниците във форума – учени, експерти, дипломати и журналисти от много страни – имат много за размисъл, дискусии и дебати. Путин изрази увереност, че дискусиите ще бъдат интересни и смислени и ще допринесат за намирането на решения на сложните проблеми, пред които е изправена международната общност днес.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Путин Русия Украйна война Запад
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem