Путин: Русия е недоволна от западните "правила", които прикриват неоколониални амбиции

Русия е недоволна от "правилата", наложени от Запада, които прикриват неоколониални амбиции и неуважение към суверенитета на другите. Това послание се съдържаше в приветствието на руския президент Владимир Путин към участниците в 12-ия Международен научно-експертен форум „Примаковски четения“, прочетен от Юрий Ушаков, помощник на руския лидер по международните въпроси, предава ТАСС.

"Както е добре известно, западните страни се застъпват за свят, основан на правила. Лесно беше обаче да се види, че този лозунг прикрива крещящи неоколониалистки амбиции, неуважение към суверенитета на независимите държави, желание за намеса във вътрешните им работи и принуждаване на промяна на приоритетите им във външната политика. Русия, както много други по света, е категорично недоволна от подобни "правила", каза Путин в приветствието си. "Ние се застъпваме за различна, наистина демократична основа на световния ред, задължителни норми на международното право, безспорния авторитет на Съвета за сигурност на ООН, взаимно уважение и равенство за всички страни и техния свободен избор на пътища на развитие."

В приветствието си държавният глава отбеляза, че "идеите и прогнозите на Евгений Максимович Примаков, изключителен държавник, дипломат и мислител, винаги са се основавали на задълбочен, системен анализ на обективни факти и процеси, базиран на балансирани, безпристрастни оценки".

"Този ​​престижен руски академичен център наскоро отбеляза своята 70-годишнина и настоящите Примаковски четения са посветени на тази годишнина. Темата на четенията „Свят без правила: Игра на властта“ много точно характеризира тревожните тенденции, които станаха ясно очевидни в съвременните международни отношения", подчерта Путин.

Той добави, че предвид изключително сложната и бурна международна обстановка, участниците във форума – учени, експерти, дипломати и журналисти от много страни – имат много за размисъл, дискусии и дебати. Путин изрази увереност, че дискусиите ще бъдат интересни и смислени и ще допринесат за намирането на решения на сложните проблеми, пред които е изправена международната общност днес.