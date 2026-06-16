Седем причини, поради които сделката на Тръмп с Иран е добра, лоша и ужасна за Путин

В запомнящия се кулминационен момент на уестърна от 1966 г. Добрият, лошият и грозният, трима въоръжени мъже образуват триъгълник, като всеки се опитва да оцелее, карайки другите да се колебаят. Предварителната рамкова спогодба на президента Доналд Тръмп с Иран има своя собствена мексиканска патова ситуация: Вашингтон иска Ормузкият проток да бъде отворен отново, Техеран иска облекчения, а Москва иска кризата да продължи, за да прави Русия полезна.

Очаква се първоначалното мирното споразумение да бъде подписано в Швейцария в петък след посредничеството на Пакистан. То има за цел да сложи край на войната, да отвори отново Хормуз и да спре морската блокада на Иран от страна на САЩ, създавайки 60-дневен прозорец за ядрени преговори, пише Newsweek.

Ако бъде финализирано, споразумението ще премахне извънредната ситуация, която направи Русия полезна, като същевременно запази прецедента, който направи Иран мощен.

За Владимир Путин резултатът е добър за неговата теория за властта, лош за баланса му и ужасен за дългосрочното му влияние. Русия е в дългосрочен хаос и краткосрочно уреждане.

1. Това показва, че тактиката с вземането на заложници работи

През първата половина на 2025 г. през Ормузкия проток са преминавали около 20,9 милиона барела дневно петрол и други течни горива, което се равнява на приблизително една пета от световното потребление на течни горива и повече от една четвърт от морската търговия с петрол. През 2024 г. същият воден път е пренесъл около една пета от световната търговия с втечнен природен газ, главно от Катар. Путин ще види простия стратегически урок: зависимостта е лост за влияние. Иран не се нуждаеше да победи САЩ напълно, за да спечели преговорна сила; той трябваше да направи стабилността достатъчно скъпа, за да стане дипломацията спешна. Държавният департамент отбеляза през май, че Иран се опитва да налага такси и да застраши безопасното преминаване в това, което нарича най-важния воден път в света. За Москва аналогията е очевидна. Газопроводите, маршрутите за зърно, корабоплаването в Черно море, окупираните територии, ядрените заплахи и отвлечените цивилни граждани се превръщат в коз за преговори, когато другата страна цени спокойствието.

2. Това създава модел за Украйна, който Путин може да използва

Според съобщенията рамковото споразумение с Иран създава 60-дневен прозорец за ядрени преговори след удължаването на примирието и отварянето на Ормузкия проток. Този ритъм "първо замразяване, после уреждане" е дипломатическият модел, който Путин би искал да види около Украйна. Примирие, което оставя Русия да държи украинска територия, би дало на Москва време, признание чрез изтощение и платформа за безкрайни преговори за окончателен статут. Опасността е превръщането на принудата на бойното поле в дипломатически залог. В Иран заложникът беше търговски проход. В Украйна това са земя и хора. Тръмп също говори с Путин на 14 юни за Иран и Украйна, според руски отчети за разговора. Путин няма нужда Тръмп да копира перфектно иранския модел; той се нуждае Вашингтон да третира принудителния пат като преговаряема отправна точка.

3. Кризата донесе неочаквана печалба на енергийния кръг на Путин

Кризата в Иран за кратко превърна санкционираните руски енергийни играчи в спешни бенефициенти. Цените на суровия петрол спаднаха с повече от 4 процента след споразумението за удължаване на примирието, което показва колко голяма рискова премия пазарите бяха придали на Ормузкия проток. Преди това облекчение по-високите цени на петрола бяха повишили руските приходи от износ, дори когато по-широката руска икономика оставаше ограничена от недостиг на работна ръка, ограничения на капацитета по време на война и слаба производителност. Вътрешният кръг на Путин се възползваше от това. Игор Сечин е изпълнителен директор на "Роснефт" и председател на управителния съвет. Александър Новак е руски заместник-министър-председател и бивш министър на енергетиката. В криза, в която всеки барел изглеждаше геополитически полезен, хората, които управляват барелите, придобиха тежест. Войната направи руския петрол по-малко токсичен за купувачите, които се нуждаеха от доставки. Паниката помогна на сивите търговци, посредниците и танкерите да се скрият в шумния пазар. В продължение на няколко седмици санкционираните задължения на Русия изглеждаха като инфраструктура за извънредни ситуации. Това беше израз на иранската криза, а сделката е на път да я прекрати.

4. Сделката отнема петролната премия на Путин

Същото спокойствие на пазара, което помага на потребителите, вреди на Путин. Институтът за нововъзникващи икономики към Банката на Финландия (BOFIT) предупреди, че по-ниските цени на руския суров петрол за износ ще намалят бюджетните приходи и ще оставят растежа на руския БВП с около един процентен пункт по-нисък през 2025 и 2026 г. в сравнение с базовия модел. Бюджетът на Русия за 2026 г. вече беше изграден върху оптимистични предположения за цените на петрола за износ, растежа и събирането на данъци, според Центъра за източни изследвания. По-ниските цени на петрола сами по себе си не побеждават Русия, но правят всяко друго антируско средство по-лесно за използване. Стабилният Ормузки проток намалява политическата цена на затягането на санкциите срещу Русия. Механизмът на Коалицията на Г7 за ограничаване на цените на петрола беше проектиран да намали приходите на Русия, като същевременно поддържа стабилността на световните енергийни пазари чрез непрекъснати доставки. Когато пазарите са в паника, прилагането изглежда инфлационно. Когато пазарите са спокойни, прилагането изглежда като политика.

5. Сенчестият флот става по-лесен за контрол

Хаосът е благоприятна среда за сенчестата логистика. Спокойствието дава на инспекторите, застрахователите и правителствата пространство за действие. Центърът за изследвания в областта на енергетиката и чистия въздух (CREA) съобщи, че руският морски износ на петрол е нараснал с 19 процента през януари 2026 г., като 49 процента от него са били транспортирани от санкционирани сенчести танкери. Институтът "Киевска школа по икономика" изчисли, че 178 натоварени руски танкера от сенчестия флот, превозващи суров нефт и нефтопродукти, са напуснали руски пристанища или са извършили прехвърляния от кораб на кораб през декември 2025 г., като 89% от тях са били на възраст над 15 години. 20-ият пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия включваше разширени мерки срещу „сенчестия флот“, забрана на пристанищната инфраструктура, свързана с заобикаляне на санкциите, и основа за бъдеща забрана на морските услуги за руски суров нефт и нефтопродукти. Ако Ормузкият проток се отвори отново и остане така, руските товари губят защитната мъгла на кризата. Същите танкери, които изглеждаха полезни по време на паниката, започват да изглеждат отново подлежащи на проверка.

6. Иран става по-малко зависим от Москва

Русия и Иран подписаха Договор за всеобхватно стратегическо партньорство в Москва на 17 януари 2025 г., обхващащ сътрудничество в областта на сигурността, енергетиката, финансите, транспорта, промишлеността и други сфери. Анализатори от Института за изследване на войната отбелязаха по това време, че в пакта липсва клауза за взаимна отбрана. Това ограничение сега има голямо значение. Русия изглеждаше съюзена с Иран, но това не спаси Иран от натиска, който доведе до създаването на новата рамка. Иран, подложен на санкции, се нуждае от Москва; Иран, който може да диша свободно, може да си избира партньори, може би в Пекин. Москва може все пак да се опита да позиционира "Росатом" или други руски институции като полезни технически участници във всеки последващ ядрен процес. Все пак частично реабилитираният Иран има повече възможности с Китай, Персийския залив, Европа и посредници, които могат да предложат пари, а не съчувствие.

7. Сделката дава на Запада по-ясна възможност да се справи с руската военна икономика

Най-лошият изход за Путин е сделката с Иран да превърне Русия отново в основна мишена. По време на кризата в Ормузкия проток западните правителства имаха причина да действат предпазливо. Ако притискат руския петрол прекалено силно, те рискуваха да нанесат още един удар на вече уплашения енергиен пазар. Щом ситуацията в Ормузкия проток се успокои, този претекст отслабва. Това е по-лошо от загубената петролна премия, защото променя оперативната среда около руската военна икономика. По-малката паника около енергията от Персийския залив дава на Украйна повече пространство да продължи да нанася удари по руските рафинерии, депа, пристанища и тръбопроводната инфраструктура, без да бъде обвинявана за глобален скок на цените. Украйна вече атакува енергийната верига на Русия, включително нефтени платформи, помпени станции на тръбопроводи, енергийна инфраструктура, складове за нефт, пристанища и рафинерии, според анализа на Института Бейкър за кампанията на Киев. Същият анализ сочи, че продажбите на суров нефт и рафинирани продукти са основният източник на външни приходи за Русия и до голяма степен финансират военните ѝ усилия.

Това е неприятната част за Путин: сделката не само премахва кризата, която направи Русия полезна. Тя може да даде на враговете му по-голяма свобода да атакуват системите за приходи, корабоплаване и гориво, които поддържат войната му. След като ситуацията в Ормуз се успокои, Украйна ще има повече възможности да подкопае горивната система на Русия. След като цената на петрола падне, западните правителства ще имат повече възможности да притискат „сенчестия флот“, да понижат тавана на цените, да включат кораби в черни списъци и да окажат натиск върху застрахователите. След като Иран стане по-малко изолиран, ролята на Русия като антизападен посредник ще отслабне.

Сделката има две страни.

Тя помага на Путин идеологически, защото възнаграждава натиска. Тя му вреди материално, защото премахва извънредната ситуация, която направи руския петрол, танкерите и задкулисните канали по-ценни. Най-грозният ѝ ефект е по-пряк: тя може да превърне енергийната криза от убежище за Путин в излагане на Путин. Иран може би е показал на Запада цената на това да се позволи на принудата да работи. Следващият тест е дали Вашингтон и неговите съюзници ще накарат Москва да плати тази цена първа.