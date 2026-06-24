Германия се насочва към пенсиониране на 70 години

Германия ще повиши постепенно пенсионната възраст до около 70 години съгласно препоръките, подкрепени от канцлера Фридрих Мерц, като мярка за осигуряване на устойчивостта на пенсионната система в бъдеще предвид застаряващото население.

При представянето на заключенията си днес експертна комисия, създадена с цел проучване на реформите в пенсионната система, заяви, че пенсионната възраст трябва да бъде обвързана с нарастващата продължителност на живота, а

ранното пенсиониране трябва да бъде премахнато.

„Никой гражданин не трябва да се тревожи“, каза Мерц и уточни, че мерките ще предотвратят срива на крехката пенсионна система и ще укрепят социалния договор между поколенията. Той изтъкна, че тези мерки ще дадат на младите хора „причина за оптимизъм“, като ще „вдигнат огромно бреме“ от раменете им.

Експертната комисия провеждаше дълги ежедневни заседания от януари до представянето на 33-точковия си план днес, съобщи в. „Гардиън“.

Сред основните ѝ препоръки е задължителните вноски на работниците и работодателите да се инвестират на фондовия пазар, с цел увеличаване и запазване на стойността на фонда за бъдещите поколения. Комисията предложи също така разширяване на обхвата на задължителните пенсионни вноски, така че да включват държавните служители и самонаетите лица.

Настоящата пенсионна възраст за всички, които ще се пенсионират в началото на 2030-те години в Германия, е 67 години – цифра, определена преди около две десетилетия. Експертната група заяви, че

тя трябва постепенно да се увеличава в съответствие с продължителността на живота,

като достигне около 70 години в началото на 2090-те години.

Германия е една от страните с най-бързо застаряващо население в света и, подобно на много западни държави, е изправена пред предизвикателството как да гарантира бъдещето на пенсионната система, когато все по-малко работници финансират пенсиите на все повече и все по-дълго живеещи пенсионери, предава БГНЕС.

Правителството се надява да приеме реформите преди лятната ваканция следващия месец, въпреки че те все още трябва да бъдат обсъдени и гласувани в парламента. „Всички елементи от този пакет от реформи трябва да бъдат приложени незабавно“, каза Мерц, като подчерта: „Провалът не е вариант“.

Лидерът на консервативните християндемократи заяви, че коалицията му е единодушна в желанието си да не се заплита в подробностите на формулировките, след като някои леви членове на правителството от по-малките коалиционни партньори –

социалдемократите, както и профсъюзите, поставиха под съмнение справедливостта

на някои от препоръките.

Критиците насочиха вниманието си към предложението да се премахне правото на хората, които са работили 45 години, да се пенсионират на 63 години без никакво намаление на пенсията си, като настояха, че това ще наложи санкции на хората с физически тежки и нископлатени професии, като строители или болногледачи. Експертите посочиха, че това често е било в полза на мъже на добре платени позиции, които са имали доказан непрекъснат трудов стаж.

„Не можем да си позволим да изолираме или отхвърлим отделни мерки“, заяви Мерц, като добави, че комисията за реформа е създала „цялостна концепция, която функционира като едно цяло“.

Мерц е под натиск да докаже, че правителството му – на власт от малко повече от година, но с ниски рейтинги в проучванията и обременено от вътрешни раздори – може да изпълни обещанията си за мащабни икономически и социални реформи в опит да съживи забавящата се икономика на Германия.