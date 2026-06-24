За първи път евтанизираха дете под 12 години в Нидерландия

Тежко болно дете стана първият човек под 12-годишна възраст, евтаназиран в Нидерландия, разкри холандски министър.

Допреди две години страната разрешаваше евтаназия само за новородени и хора над 12-годишна възраст, при условие че са в състояние на непоносимо страдание без реална надежда за облекчение. Пациентите под 18 години също се нуждаеха от съгласието на родител или настойник, пишат от The Times.

През 2024 г. обаче холандският парламент одобри регламент, който би позволил това да се разшири и за деца под 12 години, така че те да могат да "умрат достойно", ако нямат разумен път за справяне със силната болка или страдание. Позволението дойде въпреки резервите, че децата на толкова ранна възраст може да не са напълно способни да преценят такова важно решение.

Очакваше се механизмът да се прилага само в изчезващо малък брой случаи всяка година, тъй като във всеки случай лекарят трябва след това да убеди властите, че няма хуманна и осъществима алтернатива, което е много висока бариера при малките деца.

Първият подобен смъртен случай е регистриран от надзорния комитет към края на миналата година, разкри Софи Херманс, холандският министър на здравеопазването, в писмо до парламента. Тя не даде.допълнителни подробности за възрастта, името, пола, местоположението или медицинското състояние на детето.

Евтаназията, извършвана при строго определени условия, постепенно е декриминализирана от холандските съдилища от началото на 70-те години и в крайна сметка е поставена на всеобхватна правна основа за възрастни през 2002 г.

Впоследствие законът е разширен, за да обхване 16- и 17-годишни, с консултация с родителите, и 12- до 15-годишни с родителско съгласие. Днес евтаназията представлява малко над 5% от регистрираните смъртни случаи в страната.

Нидерландия не е стигнала толкова далеч, колкото Белгия, която премахна долната си възрастова граница за евтаназия през 2014 г.

Оттогава изглежда има шест случая, в които белгийски деца под 18-годишна възраст са били евтаназирани. Сред тях са деветгодишно дете с нелечим мозъчен тумор и 11-годишно дете с мускулна дистрофия.

Законопроект за легализиране на правото на смърт във Великобритания се прилагаше само за терминално болни възрастни, които са психически способни и за които се оценява, че им остават шест месеца или по-малко живот. Срокът за разглеждане в Камарата на лордовете изтече през май.

Лорън Едуардс, депутат от Лейбъристката партия за Рочестър и Струд, заяви, че ще внесе отново законодателството в Камарата на общините през септември.

