Полицията в Лион издирва изчезнала българка

От петък, 14 август, българска гражданка е в неизвестност в Лион. Близките ѝ не са имали никаква информация за нея, след като тя пристигнала във френския град с автобус от София, съобщава bTV.

Славка Димчева е трябвало да се срещне със сестра си на автобусна спирка в квартал Жерлан, в 7-и район на Лион, пише Lyon Capitale.

По информация на семейството автобусът, с който пътувала жената, е пристигнал по-рано от очакваното.

Племенницата на изчезналата Славка споделя публикация в социалните мрежи с подробности:

“Тя трябваше да се срещне с майка ми на автобусна спирка, но автобусът пристигна, а леля ми така и не стигна до мястото на срещата“.

Дезориентирана, не говори френски

Изчезването на жената предизвиква още по-голямо безпокойство, тъй като тя няма мобилен телефон и не говори френски език. Тя говори единствено български. По думите на близките ѝ жената е дезориентирана и може да изпитва затруднения да се ориентира и да намери пътя си.

"Elle s'est perdue" : un appel à témoins lancé à Lyon après la disparition inquiétante d'une femme de nationalité bulgare ➡️ https://t.co/ZAjCYmTgnI pic.twitter.com/x83rqG8d4Q — actu Lyon (@actufr_lyon) August 17, 2026

По случая е започнало разследване, а полицията е мобилизирана в опит да открие изчезналата жена.

Всеки, който разполага с информация, която може да помогне за установяването на местонахождението ѝ, е призован да се свърже с полицията.