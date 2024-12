Киното по Bulgaria ON AIR: Нов прочит на „Пинокио“ и „Как да бъдеш добра съпруга“

Още премиерни за ефира на Bulgaria ON AIR европейски продукции ще очакват зрителите през уикендите до края на ноември. Нов прочит на детски класики, наградени за „Най-добър филм“ заглавия, трогателни истории, романтика и какво ли още не предстои всяка събота от 22:00 часа и неделя от 19:30 и 22:00 часа.



Таз събота, 16 ноември, от 22:00 часа ефирът ще излъчи историята на дървената кукла, която след безброй премеждия става истинско момче. Фантастичният филм „Пинокио“ е под режисурата на Матео Гароне и получава петнайсет номинации „Давид на Донатело“. В неделя, 17 ноември, от 19:30 часа времето за кино по Bulgaria ON AIR ще започне с трогателна и вълнуваща история за огромната сила на детската любов. „За любовта и лъжите“ представя историята на дванадесетгодишния Тео, мечтаещ да бъде професионален футболист, които се сблъсква със зависимостите на своя баща. Веднага след драматичната история, от 22:00 часа зрителите ще могат да научат историята на Полет ван дер Бек и нейния съпруг. „Как да бъдеш добра съпруга“ разказва за мисията на двамата да обучават млади момичета в това как да бъдат перфектните съпруги във времена, в които е прието жените да се подчиняват на съпрузите си.



На 23 ноември, събота, филмовият уикенд ще започне с история за необичайна любов от пръв поглед. В 22:00 часа „Младите любовници“ ще представи драматичната среща на 70-годишната Шона с 45-годишния Пиер, която ще предизвика остри реакции поради разликата във възрастта. В неделя, 24 ноември, от 19:30 часа зрителите ще се пренесат в 1958 година в „Любов на върха на пръстите“, където 21-годишната Роз Памфил ще избяга от скучния живот на примерна съпруга и ще открие, че е виртуозна машинописка, готова за Световното първенство в Ню Йорк. Финал на филмовия уикенд по Bulgaria ON AIR ще постави романтичната комедия „Нощен живот“. В 22:00 часа Мило, който е барман в Берлин, ще се запознае с жената на мечтите си Съни благодарение на поредица от съвпадения.



Не пропускайте времето за кино всяка събота и неделя през ноември по Bulgaria ON AIR.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.