Над 20 технологични лидери и визионери ще участват в Tech of Tomorrow 2025 на 17 юни

Кои ще бъдат водещите сили в технологичната трансформация на бизнеса през следващите пет години? Какъв ще е реалният отпечатък на изкуствения интелект върху индустриите? Отговорите на тези и още актуални въпроси ще търсят някои от най-влиятелните професионалисти в сферата на технологиите, които се събират на сцената на – Tech of Tomorrow 2025 на Investor.bg.

Конференцията ще се състои на 17 юни от 13:30 часа в Интер Експо Център в София и ще събере водещи специалисти, визионери и бизнес лидери от компании като Salesforce, Сирма, Shelly Group, eBag, Travel by Electric, AMPECO, Vivacredit, Stenik, SoftwareOne Bulgaria, LIREX, Пощенска банка и други. Авторитетните имена зад панелите гарантират, че конференцията ще предложи не просто разговори, а реална картина за това как новите технологии вече променят света около нас.

С откриващ блиц разговор между технологичния редактор на Investor.bg Елена Кирилова и Александър Китов, вицепрезидент по продуктово развитие в Телерик Академия, ще бъде поставен акцент върху изкуствения интелект – не като абстрактна концепция, а като конкретна бизнес реалност. След това, конференцията ще продължи с първи панел с модератор Елена Кирилова: „AI & cloud решения за бизнеса“. На сцената ще се качат Чавдар Симеонов, търговски директор на SoftwareOne Bulgaria, Ралица Карамфилова, ръководител "Стратегическо развитие" в LIREX, Димитър Димитров, Изпълнителен директор на SocialScore, Сергей Пунчев, основател на PUNCHev Group и Аделина Георгиева, регионален мениджър "Продажби", Fsas Technologies (Fujitsu). Те ще представят реални примери от ползите при интеграцията на изкуствения интелект и използването на cloud системи за оптимизационните цели на бизнеса.

Вторият панел ще се фокусира върху темите – финанси, технологии и киберсигурност. Момчил Зарев, главен директор „Растеж“ в Сирма Груп Холдинг, ще говори за новите модели в сектора, докато маркетинг екпсертът Николай Събев ще обърне внимание на ключовата роля на защитата на потребителските данни в дигиталната икономика. Към тях ще се присъединят и Борислав Диков, директор управление „Дигитално банкиране и иновации“ в Пощенска банка и изпълнителният директор на Вива Кредит Константин Костадинов. Те ще анализират как новите решения правят разплащанията по-бързи, по-умни и по-сигурни в света на електронната търговия. Модератор на дискусията ще бъде Десислава Попова, главен редактор на Investor.bg.

E-commerce технологиите ще бъдат във фокуса на третия панел с участието на Милен Донев,основател на UX Bulgaria, Благовест Йорданов,управляващ партньор, ID Consult, Димитър Димитров, партньор в Stenik, Александру Урсу, регионален мениджър „Клиенти“ в Salesforce и Росен Георгиев, главен продуктов директор в eBag, които ще покажат как дигиталните платформи могат да се превърнат в по-ефективни, по-интуитивни и по-сигурни пространства за онлайн пазаруване.

Финалният панел „E-mobility“ ще ни пренесе в следващото десетилетие на мобилността. Под модераторството на Константин Томов – водещ на „Колела“ по Bulgaria ON AIR и главен редактор на Automedia.bg, експертите ще обсъдят технологиите за автономно управление, електрическите зарядни станции, електрическите автомобили и как те оформят интелигентния и устойчив град на утрешния ден. Участниците в този панел са Деница Даверова, изпълнителен директор на Travel by Electric, Петър Николов, ръководител „Глобални продажби“ AMPECO, Мирчо Мирев, ръководител отдел „Интеграции“, Shelly Group, Димитър Костадинов, основател на BG Charge Systems и Милен Сталев,ръководител „Продажби на товарни автомобили и автобуси“, Силвър Стар.

За поредна година Tech of Tomorrow 2025 се фокусира върху споделения опит за технологнологии трансформиращи бизнеса, създавайки условия за нови контакти, идеи и бъдещи партньорства. Събитието ще се проведе на 17 юни в Интер Експо Център, София. Повече информация за програмата и как да се регистрирате за присъствие на събитието ще откриете на https://investormediapro.bg/event/tech-of-tomorrow-2025/.

Основни партньори на Tech of Tomorrow са: Пощенска банка, A1, MFG, Shelly Group, Lirex, Fsas Technologies и Сирма.

Партньори на проекта са: Travel by electric, Nova Translate, Ruven Trans, BG Charge Systems и Столето

Tech of Tomorrow се организира с подкрепата на: Devin, Ведра Кафе, print.bg, Phi Cocktail Bar, DiKa и Lovico

Институционални партньори са: Българска Финтех Асоциация, BESCO, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска асоциация за рисково и дялово инвестиране, Българска e-commerce асоциация, Sofia Tech Park, SeeNext

Медийни партньори на Tech of Tomorrow са: Bloomberg TV Bulgaria, Bulgaria ON AIR, Automedia.bg, Dnes.bg, Webcafe.bg, Money.bg, Dir.bg, медийната платформа Zone4Tech.bg и нейните подкасти „ТЕХните истории" и „ТЕХнически погледнато", See News, The Recursive, Divna.Tech, UX България и puzl coworking.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.