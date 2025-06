Акценти от Tech of Tomorrow 2025: Българският бизнес влиза в AI ерата – бавно, но сигурно

90% от професионалистите в България използват изкуствен интелект ежедневно или поне веднъж седмично. Само 15% от компаниите у нас са внедрили AI решения, въпреки наличието на достатъчно данни. Едва 31% от българите използват интернет банкиране, а 85% от компаниите по света все още не са преминали към облачни технологии. Тези и още данни бяха съобщени по време на тазгодишната технологична конференция на Investor.bg - Tech of Tomorrow 2025, която се проведе на 17 юни в Интер Експо Център в София. При пълна зала, с над 300 души публика, повече от 20 експерти коментираха актуалните бизнес тенденции от технологичния свят.

Конференцията беше открита с блиц разговор на тема „AI“ между технологичния редактор на Investor.bg Елена Кирилова и Александър Китов - вицепрезидент „Продукти“ в Telerik Academy. В него той постави силен акцент върху нарастващото навлизане на изкуствения интелект у нас и посочи, че 90% от професионалистите в България го използват ежедневно или поне веднъж седмично. Това представлява значителен ръст спрямо миналата година, обясни той и отбеляза, че “професионалистите винаги изпреварват компаниите“. Според него, макар България да върви в крак с Европа, тя все още изостава от САЩ. Той посочи OpenAI като лидер в сектора, но подчерта и важността на отворените AI модели. Базови дейности като писане на имейли и доклади ще бъдат напълно автоматизирани, прогнозира Китов, а дигиталната грамотност ще се превърне в ключов фактор за професионален успех.

AI между амбиции и предпазливост

Първият панел, посветен на AI и облачните технологии в бизнеса, очерта предизвикателствата пред компаниите у нас. Модератор отново бе Елена Кирилова. Според Димитър Димитров от SocialScore, макар че много се говори за AI, едва 15% от българските компании са внедрили AI решения. Основните пречки – слаба интеграция на системите и недостатъчна готовност за управление на данни.

„Намираме се в самото начало на AI вълната“, отбеляза Ралица Карамфилова от LIREX. Липсата на подготвени мениджъри и експерти е сериозно предизвикателство за всяка организация. От своя страна, Чавдар Симеонов от SoftwareOne Bulgaria подчерта, че по-слабото навлизане на облачните технологии не е тенденция само за България, но и на световно ниво, и цитира статистика, според която 85% от компаниите в света все още не използват облачни решения.

Успешен пример сподели Аделина Георгиева от Fsas Technologies (Fujitsu България) – тяхната платформа Fujitsu Private GPT се използва от адвокатска кантора и съкращава подготовката по дела от часове до секунди. Сергей Пунчев от PUNCHev Group добави индустриален поглед към темата. Той стои зад стартъп, в който специални невронни мрежи откриват грешки по производствените линии. Той прогнозира, че макар производствените компании все още да са по-консервативни при внедряването и използването на AI, съвсем скоро регулациите на ЕС ще ги тласнат към Индустрия 4.0.

Финанси, технологии и киберсигурност

С нарастващата роля на изкуствения интелект, нараства и важността на финансовата грамотност - това коментираха експерти във втория панел от програмата. Модератор на дискусията беше Десислава Попова, главен редактор на Investor.bg. „Колкото по-сложни са технологиите, толкова по-голям е рискът в човешкия фактор“, каза Момчил Зарев от Сирма Груп Холдинг. Той призова за паралелно развитие на финансовата и технологичната грамотност.

Борислав Диков от Пощенска банка изтъкна, че едва 31% от българите използват интернет банкиране – далеч под нивата, нужни за безкешово общество. Той предупреди за все по-изтънчени фишинг атаки и обясни, че макар големите банки да инвестират изключително много в сигурност, остава и отговорността на клиента да се предпазва. Той даде пример с "ключалка, която независимо от това колко е сигурна, ако ключът е в нея, това няма значение". Според маркетинг експерта Николай Събев бъдещето е във вградените разплащания и лицевото разпознаване. Константин Костадинов от Viva Credit подчерта, че успех ще постигнат онези институции, които съчетават технология с човешка грижа: „Обучението на служителите е ключово.“

Електронната търговия се персонализира чрез AI

Панелът E-Commerce Tech, с модератор Елена Кирилова, разгледа как AI трансформира електронната търговия. Александру Урсу от Salesforce определи персонализирането чрез изкуствен интелект като най-важната тема в сектора. Въпреки това, той предупреди, че регулациите в ЕС могат да ограничат потенциала на алгоритмите.

От своя страна, Димитър Димитров, партньор в Stenik, вижда в AI възможност за навлизане на нови пазари: „Автоматичният превод и генерираното съдържание намаляват разходите и езиковите бариери.“ Въпреки това той предупреди, че регулаторните рамки могат да възпрепятстват иновациите. Милен Донев, основател на UX Bulgaria, коментира темата за „дигиталните двойници“ - персонализирани AI модели, базирани на индивидуално потребителско поведение. „Преди създавахме сегменти, днес създаваме дигитални двойници. Но без емпатия и човешки поглед, дизайнът остава повърхностен“, посочи той. Благовест Йорданов от ID Consult обобщи: „AI сам по себе си не решава проблемите. Всичко зависи от това кой го прилага и как.“ Според него зависимостта от модели като ChatGPT ще предизвика социални предизвикателства, особено на пазара на труда. Росен Георгиев, главен продуктов директор в eBag, представи конкретен пример за внедряване на технологии и поясни - „умната ни поточна линия не доведе до съкращения, а до стандартизация на процесите. Това ни подготвя за пикови натоварвания“.

Електрическата мобилност: инфраструктура, доверие и иновации

Зарядната инфраструктура и свързаните с нея софтуерни решения създават добри предпоставки за навлизането на електромобилите в България. Мобилността на бъдещето е дигитализирана и без емисии – около това мнение се обединиха експертите във финалния панел на Tech of Tomorrow 2025, посветен на E-Mobility. Модератор беше Констатин Томов, главен редактор на Automedia.bg.

„Потребителите често се страхуват, защото не разбират напълно как работи услугата“, отбеляза Деница Даверова от Travel by Electric. Тя подчерта, че ключът е в ясен потребителски интерфейс и обединяване на разпокъсания пазар. Димитър Костадинов от BG Charge Systems предупреди за риск от „електромобилна дискриминация“, тъй като мрежата от зарядни станции е съсредоточена основно в големите градове.

Петър Николов от AMPECO представи визия за бъдещето – „vehicle-to-grid“ решения и интелигентно управление на зареждането чрез собствен софтуер. Въпреки технологичния напредък, Милен Сталев от Силвър Стар бе скептичен относно електрификацията на тежкотоварния транспорт в краткосрочен план: „Ако дизелов камион минава 4000 км с едно зареждане, електрическият ще се нуждае от 8 до 10.“

Мирчо Мирев от Shelly Group завърши с фокус върху анализ на данни и IoT, които са ключови за ефективна поддръжка: „Анализът на данни е най-важната задача пред индустрията днес.“

Подробна информация от дискусиите, които се проведоха на Tech of Tomorrow 2025, може да откриете на Investor.bg. Цялата дискусия ще бъде излъчена в ефира на Bloomberg TV Bulgaria, както и в YouTube канала на Investor Media PRO.

