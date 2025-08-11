БГ ученици с медали от Международната олимпиада по ИИ в Китай

Български ученици спечелиха три медала и две почетни грамоти от Международната олимпиада по изкуствен интелект в Китай. В предаването “България сутрин” Велислав Джелепов заяви, че тази олимпиада се провежда за втори път, а ресусите за подготовка са малко.

"Изкуственият интелект е млада и нова сфера, трябваше засилена подготовка преди да заминем за Китай", сподели Джелепов, който е бронзов медалист.

България е основател на олимпиадата, първото издание се проведе в Бургас през лятото на 2024 г.

"В Китай имаше над 300 състезатели от цял свят, ние избрахме отбора от хора, които са показали своя потенциал както на състезания, така и в изследователски проекти. След като събрахме потенциалния отбор, проведохме подбор в ситуация, близка до Олимпиадата", обясни ръководителят на отбора Мелания Бербатова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Интензивната подготовка е продължила около месец, а в нея са се включили представители на университети и бизнеса.

Александър Славов, удостоен с почетна грамота на Олимпиадата, сподели как се справя, ако блокира на състезание: "Решавахме три задачи за 6 часа. Ако се затрудня с някоя, имам нов подход към задачата и често тази тактика работи, или правя малка почивка".

Велислав пък преминава на следваща задача и след това се връща на тази, която го е затруднила.

"Най-големите конкуренти са Русия, Китай, Индия. Мен ме изненада, че абсолютната победа беше на Полша", каза ръководителят на отбора пред Bulgaria ON AIR.

Едно от богатствата на такива международни състезания е опитът и контактите между представители на различни държави.

След олимпиадата Велислав има предложение да започне работа по проект, а Александър вече се подготвя за следващо състезание.

