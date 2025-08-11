Недъзи в Закона за еврото, промоциите онлайн "угасват"

Пропуск в Закона за въвеждане на еврото при онлайн пазара - технически не може да се рекламират стоки с двойни цени, тъй като световните дигитални рекламни платформи не позволяват изписването на цени в две валути едновременно.

"Ако търговците рекламират в две валути, те няма да се допуснат от платформите. Ако го направят, ще бъдат уязвими и под ударите на закона. Ако в една реклама не са посочени цените, тя няма да е ефективна. Клиентите искат да видят всичко сега и веднага", коментира адв. Галин Попов, изпълнителен директор на Асоциацията на нехранителните продукти.

Според него всеки български търговец ще пострада доста и ще даде преимущество на чуждестранните сайтове. Юристът е на мнение. че актуалните промоции и оферти няма да достигнат до българските потребители.

"В България нещата стават в 12 без 5, което поставя обществото в критична ситуация. Има срок до 8 октомври, в който проверяващите органи ще могат само да констатират нарушения. След 8 октомври, ако някой търговец е сбъркал, ще бъде глобен за повторност. Тази отсрочка не е окей и може да има последици", подчерта Попов в предаването "България сутрин".

Факторите за повишаването на цените не могат да бъдат изследвани прецизно от контролните органи, смята юристът от Асоциацията на нехранителните продукти.

"Нито имат тази експертиза, нито времето да го направят. Повишаването на цените е пазарен аспект. Държавата повиши с 10% заплащането в бюджетния сектор. Търсенето се увеличи и цените се вдигнаха. Хората стават по-богати, търсенето нараства и цените се вдигат", обясни адв. Попов пред Bulgaria ON AIR.

"Бизнесът беше готов още преди поне два месеца. В последния момент се измислят нови правила. Изискват много голям ресурс, той струва много пари. Държавата създава условия за повишаване на цените, някой трябва да плати този ресурс. Не трябваше да занимаваме и да плашим хората с детайлите за етикетите. Няма смисъл да се всява паника", на мнение е юристът.

Попов е на мнение, че промяната на валутата не влияе на инфлацията и цените. Влияе говоренето и икономическите фактори като нарастващото потребление, на мнение е адв. Попов.

Той посочи още, че ако започнем да се снабдяваме с еврови банкноти на 15 декември, няма да се справим до 1 януари. "Няма достатъчно работни дни, хората тогава пазаруват най-много. Нали банкнотите трябва да стигнат до търговците. Или ще стигнат по нормалния начин, или ще трябва да се работи денонощно", предупреди юристът.

