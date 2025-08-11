Ванс: Среща Зеленски-Путин няма да е продуктивна без Тръмп

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс удвои репутацията на Доналд Тръмп като човек, който умее да сключва сделки, на фона на очакваната среща между президента на САЩ и руския лидер Владимир Путин в Аляска тази седмица.

Съобщава се, че Ванс е в Обединеното кралство на среща със Зеленски, като домакин е външният министър Дейвид Лами.

Преди да отпътува от Вашингтон, Ванс даде интервю на Fox News, в което заяви, че среща между Путин и Зеленски няма да бъде продуктивна без участието на Тръмп.

"Едно от най-важните препятствия е, че Владимир Путин каза, че никога няма да седне със Зеленски+, каза Ванс пред “Sunday Morning Futures“ на Fox News и добави: "Сега сме в момент, в който се опитваме, честно казано, да определим графика и други подобни неща за това кога тези трима лидери биха могли да седнат и да обсъдят края на този конфликт".

Забележките на вицепрезидента идват, след като европейските лидери подкрепиха мирните усилия на Тръмп, но подчертаха необходимостта от включване на Украйна в преговорите.

Ванс не уточни кога може да се проведе среща с тримата световни лидери, включително дали е вероятно това да стане в петък, когато Тръмп е насрочил историческа среща на четири очи с Путин в Аляска.

Съобщава се, че Белият дом е обмислял идеята Зеленски да присъства на срещата с Путин. Но Тръмп ясно заяви публично, че е готов да се срещне с Путин без Зеленски. Путин многократно е заявявал, че не признава “антируското“ правителство на Украйна, като е критикувал Зеленски като нелегитимен лидер, откакто президентските избори бяха преустановени поради нахлуването на Москва.

Ванс подчерта, че целта на администрацията на Тръмп остава прекратяването на войната.

“Разбира се, ние осъждаме инвазията, която се случи. Не ни харесва, че нещата са в това състояние, но трябва да се постигне мир тук“, каза Ванс и добави: “Единственият начин да се постигне мир е да седнем и да поговорим”

“Не можеш да сочиш с пръст. Не можеш да размахваш пръст на някого и да казваш: “Грешиш" или “Прави сме". Пътят към мира е решителен лидер да седне и да принуди хората да се обединят“, добави Ванс.

"Смятам, че по принцип президентът на САЩ трябва да е този, който ще ги обедини (Путин и Зеленски, бел. ред.). Разбира се, ние ще разговаряме с украинците. Всъщност тази сутрин разговарях с украинците. Марко (Рубио, бел. ред.) е разговарял доста с тях. Ще поддържаме този диалог отворен", отбеляза Ванс, описвайки деликатния баланс, който Америка играе в момента в конфликта между Русия и Украйна.

По време на интервюто вицепрезидентът заяви, че е малко вероятно договорено споразумение между Русия и Украйна да удовлетвори която и да е от страните и че всяко мирно споразумение вероятно ще остави както Москва, така и Киев “недоволни“. Ванс каза, че САЩ се стремят към споразумение, което и двете страни могат да приемат.

“Това няма да направи никого супер щастлив. И руснаците, и украинците вероятно в крайна сметка ще бъдат недоволни“, на мнение е Ванс.

След това вицепрезидентът добави, че “в основата си това е нещо, в което Тръмп трябва да направи - да накара Путин и Зеленски наистина да седнат и изяснят различията си.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди в своята социална медийна платформа Truth social, че ще се срещне с руския президент Владимир Путин на 15 август.

“Дългоочакваната среща между мен, като президент на Съединените американски щати, и президента на Русия Владимир Путин ще се проведе следващия петък, 15 август 2025 г., във Великия щат Аляска“, написа Тръмп.

Междувременно украинският президент Зеленски предупреди, че “решения без Украйна“ няма да донесат мир в региона.

Зеленски изключи възможността да отстъпи каквато и да е територия на Русия, докато Путин продължи офанзивата си миналия петък, убивайки четирима цивилни и ранявайки 10.

“Украинците няма да дадат земята си на окупатора”, ясно и категорично заяви Зеленски.

Според говорител на Даунинг стрийт Киър Стармър и Володимир Зеленски са се съгласили, че срещата между Ванс, Лами и украинският лидер ще бъде “жизненоважен форум за обсъждане на напредъка към осигуряване на справедлив и траен мир“.

“И двамата лидери приветстваха желанието на президента Тръмп да сложи край на тази варварска война и се съгласиха, че трябва да продължим да оказваме натиск върху Путин да прекрати незаконната му война“, добави говорителят.

Ванс публично критикува украинския президент Володимир Зеленски за това, че не е проявил достатъчно уважение към президента Доналд Тръмп по време на драматична среща в Овалния кабинет в Белия дом през февруари.

По това време вицепрезидентът премина в атака, след като почувства, че украинският президент не уважава Тръмп.

“Господин президент, с уважение, мисля, че е неуважително от ваша страна да дойдете в Овалния кабинет и да се опитвате да водите този спор пред американските медии“, каза Ванс, след като Зеленски многократно прекъсваше и оспорваше изявленията на Тръмп.

Източник, запознат със срещата в Белия дом, заяви, че поведението на Зеленски е било изненадващо за американските служители в залата. “Никой не е очаквал срещата да се развие така, защото никой не е очаквал [той] да се държи по този начин“, каза източникът.

Ванс отбеляза, че Байдън е отстоявал позицията си четири години и е „говорил остро“, докато се е “удрял в гърдите“, но Путин въпреки това е нахлул в Украйна.

“Пътят към мира и пътят към просперитета е може би ангажирането с дипломация“, каза той през февруари.