ЕК отваря широко вратата за контрабандните цигари с шоково ниво на акцизите

Контрабандата на цигари в Европейския съюз удари рекорд за последните 10 години до средно 10%, а на фона на това Европейската комисия планира шоково поскъпване на цигарите в страните членки с най-ниски доходи, а за тези с най-високи доходи – увеличението ще е с неутрален ефект.

Причината – Брюксел иска да намали растящите разходи за здравеопазване на съюза и да напълни хазната с оглед на бъдещата многогодишна финансова рамка на Съюза.

Дали обаче това е най-подходящият подход, който ще избие в отрицателна посока? Анализаторите припомнят, че предишни подобни опити в страните-членки показват, че единственото, което се случва при рязко повишаване на цените на цигарите, е увеличаване на черния пазар на цигари. Така нито европейците спират да пушат, а напротив - пушат контрабандни и фалшиви цигари, нито държавите получават повече приходи в бюджетите си.

Европа загуби близо 15 млрд. евро през 2024 г. от черен пазар

През 2024 г. в ЕС са били изпушени 38,9 милиарда незаконни цигари - най-високото ниво от 2015 г. насам. Това е увеличение с 10,8% спрямо 2023 г. със сериозни негативни последици за данъчните приходи, нивата на престъпност и общественото здраве. Данните са от ежегодния, 19-ти по ред доклад на KMPG, който измерва незаконната консумация на цигари в цяла Европа.

Незаконните цигари представляват 9,2% от общото потребление на цигари в региона или иначе казано - 1 цигара на всеки 10 е била контрабандна или фалшива и тенденцията не е добра. Черният пазар на ЕС включва голям брой фалшиви цигари - 15,3 милиарда, което е драстично увеличение с 20,2% спрямо 2023 г. Друга част от нелегалната търговия са така наречените „Illicit whites“ - законно произведени цигари, пренасяни контрабандно през границите в страни, където те са с ограничено или никакво разпространение. Те достигат 8,2 милиарда.

При още по-високи цени на цигарите в Европа делът на контрабандата ще расте, загубите от данъци за правителствата – също.

Междувременно от вътрешен документ на Европейската комисия, станал известен чрез европейските медии Bild, Euractiv и Clearing the Air, става ясно, че Брюксел възнамерява да увеличи минималния акциз върху цигарите със 139%. Финaнcoвитe миниcтpи нa групата на богатите дъpжaви-членки oт EC пoиcĸaxa от Комисията дa бъдe ускорено oбнoвяването на Диpeĸтивaтa, ĸoятo peгyлиpa aĸцизитe. В документа обаче завишението на нивата на акцизите спрямо пpeдлoжeнията от 2022 г., са зaвишeни c 20% зapaди инфлaциятa. Taĸa се иска aĸцизът нa цигapитe да стане поне 215 eвpo нa 1000 ĸъca, a зa тютюнa зa ръчно cвивaнe – увеличение c 258% дo 215 eвpo нa ĸилoгpaм. Πpи пypитe и пypeтитe yвeличeниeто е c цeли 1090% дo 143 eвpo нa ĸъca.

Сметките показват, че и в други страни като България, в Гърция, в Румъния цените на цигарите също ще скочат с между 50 и 80%. Euractiv дава пример за Гърция, където кутия цигари ще поскъпне с 2 евро при прилагането на подобни акцизи. Най-драстично би било поскъпването в България, където увеличението на цената ще е средно с 2,60 евро. Така средно кутия цигари у нас би могла да достигне около 11-12 лева, което ще постави страната сред най-засегнатите от новата евродиректива за акцизите на тютюневите изделия.

Цени и инфлация

Ако отчетената за м.май 2025 г. годишна инфлация в България е 3.7%, при която увеличението за алкохола и тютюневите изделия е 0.6%, а от май вече влезе в сила нов акциз, който достигна до около 100 евро на хиляда къса и който неминуемо ще дръпне цените още по-нагоре, то какво може да се очаква като въздействие върху общата инфлация през следващите няколко години с увеличени цени на цигарите с около 75%?

Преди броени часове изтече новината, че Съветът на Европейския съюз, в лицето на финансовите министри на страните от общността, потвърждават оценката на Европейската комисия и на ЕЦБ, че България изпълнява критериите за влизане в еврозоната от 2026 г. Но в подготвения от тях проект за писмо се казва още, че те силно насърчават българските власти и след 2026 г. да следват политика, насочена към постигане на разумни средносрочни фискални позиции и наред с други препоръки, да се поддържа инфлация, която съответства на изискванията, за да се осигури успешно участие на страната в паричния съюз.

Защо сметката може да се окаже крива?

Каква ще е позицията на българското Министерство на финансите пред ЕК по този въпрос засега не е ясно. Неофициално обаче се знае, че България е подкрепила групата на богатите страни в искането им за бързо приемане на нова Директива. Не е ясно обаче дали страната ни ще продължи да подкрепя предложението на Комисията, защото сметката ще излезе крива.

Едната причина е огромното напрежение, което подобно увеличение на цената на цигарите ще породи сред пушачите в страната, които по последни данни са близо 40% от хората. Твърде възможно е драстичното поскъпване да стане в основата на дезинформационната кампания срещу влизането на България в еврозоната, въпреки че процесите са различни, но съвпадат по време. Не е ясно дали експертите от министерството на финансите са взели този аспект предвид, коментират икономисти.

Сметката може да се окаже крива и заради прогнозата, че на практика пушачите няма да спрат да пушат, ако тръгне нагоре контрабандата на цигари, която в България досега е най-ниската в ЕС – около 2-3%. В момента държавите, в които цените на цигарите са най-ниски, имат и най-ниски нива на контрабанда. В България, Гърция, Италия и Португалия, както и Украйна извън ЕС, се отчита значително намаляване на незаконното потребление през 2024 г. Гърция и Украйна, по-специално, отбелязват спад от до 30% спрямо 2023 г., сочат актуалните данни от годишния доклад на KPMG.

Прави впечатление и че държавите, в които цигарите са с най-високи цени, всъщност, пушачите не се отказват от пушенето, а просто си набавят контрабандна стока.

Франция и Нидерландия сгрешиха, но не го признават

Миналата година броят на консумираните незаконни цигари във Франция, най-големият незаконен пазар в Европа, достига 18,7 милиарда, което представлява 37,6% от общото потребление. Добавяйки 10,2 процентни пункта на годишна база, Нидерландия отбелязва най-голямо увеличение на дела на незаконните цигари, който се удвоява до 17,9% от общото потребление. Ирландия и Белгия също гонят двуцифрените нива на незаконна търговия.

Тези данни са доказателство, че ефектът от мерките на тези държави, които зaтeгнaxa данъчния peжим нa тютюнeвитe пpoдyĸти нa cвoя тepитopия, е отрицателен. В последните седмици зачестиха и коментарите, че сега Франция и Нидерландия, откъдето идва предложението за рязкото и бързо увеличение на акцизите, ce oпитвaт дa пpинyдят и ocтaнaлитe в EC дa пoвтopят няĸoи oт тexнитe нe нaй-yдaчни xoдoвe. Предполага се, че евродирективата ще срещне сериозна съпротива от по-бедните членки на съюза, тъй като икономическите ефекти ще бъдат различни за държавите на различна скорост.

Cпopeд Роlіtісо имa и дpyги cцeнapии, нo EK пpeдпoчитa нaй-paдиĸaлния - изчисленията показват, че нoвитe aĸцизи дa дoнecaт 15,1 млpд. евpo, но това са сметките на хартия без да се отчита, че пушачите ще предпочетат черния пазар пред високите цени.

Три вида пушачи, 50% не искат да спират

Норвежкият институт за обществено здраве идентифицира три типа никотинови потребители, които демонстрират различно поведение при промяна на тютюнопушенето, посочва старши изследователят д-р Карл Ерик Лунд.

1. Дисонантни пушачи (около 30%) - най-склонни да приемат рестриктивни мерки и да спрат пушенето са, те осъзнават рисковете и изпитват дискомфорт, но продължават да употребяват тютюн или никотин.

2. Амбивалентни пушачи (около 20%) - поведението им варира и е трудно предсказуемо.

3. Консонантните пушачи (около 50%) - напълно осъзнават рисковете, но не желаят да се откажат и трудно се подчиняват на регулациите.

„Разбирането на тези различия е ключово за формулирането на ефективни политики. Важно е за регулаторите да правят разлика между различните типове потребители, които се поддават на различен тип регулации. 50% хора, които не искат да спрат да пушат е висок процент“, коментира изследователят д-р Лунд.

