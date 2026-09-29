"Накрая плащат хората": Икономисти с предупреждение за данъчните промени

Предлаганият данък върху свръхпечалбите може да доведе до по-високи лихви по кредитите и да засегне бизнеса и потребителите. За това предупредиха бившият вицепремиер и министър на икономиката Лидия Шулева, финансистът Никола Филипов и икономистът Георги Вулджев в ефира на NOVA.

Тримата коментираха планираните от управляващите данъчни промени и опитите за балансиране на публичните финанси.

Георги Вулджев изрази резерви към предложения модел за облагане на свръхпечалбите. Според него единственият от избраните сектори, за който може да има по-съществена обосновка за подобна мярка, е банковият.

"За останалите сектори ми е много неясно на какъв принцип са подбрани", заяви той.

Шулева: Най-вероятно лихвите по кредитите ще се повишат

Лидия Шулева обърна внимание, че лихвите по кредитите в България са значително по-ниски от тези в САЩ и други европейски държави.

Според нея при изчисляването на свръхпечалбите трябва да се отчита и фактът, че за база се използват нестандартни за банковия сектор години.

"Не трябва да забравяме - взима се годината на пандемията от COVID-19. Тогава банките разсрочиха кредити във връзка с кризата, направиха доста загуби. При което се взима една много ниска база и спрямо нея се изчисляват много по-високите печалби, които в крайна сметка са възстановяване на загуби от предишни периоди", обясни Шулева.

По думите ѝ в други години върху банковите баланси е повлияла и обезценката на държавните ценни книжа.

"Когато сравняваш с едни години, които са били така или иначе нестандартни, естествено е маржовете в годините на възстановяване да бъдат много по-големи", каза тя.

Според Шулева един от вероятните резултати от новото облагане ще бъде повишаването на лихвите по кредитите, което ще се отрази и на бизнеса.

Филипов: В крайна сметка ще платят депозантите и застрахованите

Никола Филипов посочи, че управляващите са изправени пред трудната задача да балансират бюджета след натрупаните през последните години проблеми в публичните финанси.

Според него обаче облагането на финансовия и застрахователния сектор изисква особено внимание.

"Когато обложим, макар и еднократно, тези сектори, ние реално не удряме самите застрахователи, а удряме депозантите и застрахованите", заяви той.

Филипов обясни, че изваждането на финансов ресурс от тези сектори намалява ликвидността и според него повишава системния риск.

Той обърна внимание и на разходите за обслужване на държавния дълг. По думите му през 2024 г. България е платила 513 млн. евро за лихви, докато през 2027 г. сумата ще достигне около 1,4 млрд. евро.

"Бавна, тромава и скъпа" публична администрация

Тримата експерти поставиха акцент и върху необходимостта от ограничаване на разходите и реформи в публичния сектор.

Шулева посочи като проблем по-високото средно възнаграждение в публичния спрямо частния сектор и наличието на неефективни и дублиращи се структури.

Според Филипов България поддържа "изключително бавна, тромава и скъпа публична администрация".

Вулджев също смята, че има възможности за оптимизация на бюджетните разходи, включително в сектора за сигурност, МВР и съдебната власт.

Той посочи и положителни според него елементи в предложените данъчни промени - увеличаването на прага за регистрация по ДДС, по-големите данъчни преференции за семействата, ускорената амортизация за бизнеса и актуализацията на данъчните оценки.

Ще проверяват ли каква ракия има в хладилника?

Тримата коментираха и спорните промени в Закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат глоба от най-малко 1000 евро за физически лица, държащи домашна ракия, произведена от друг човек.

Според тях текстовете са формулирани противоречиво и в сегашния им вид допускат интерпретация, при която контролен орган би могъл да извършва проверки дори в домовете на гражданите.

Филипов определи като "напълно легитимна хипотеза" възможността някой да дойде да проверява какво има в хладилника.

Той подчерта, че законопроектът е написан неясно и може да бъде интерпретиран в различни посоки.

Според Шулева вниманието трябва да бъде насочено към незаконното производство на алкохол с търговска цел и безопасността на продукта, а не просто към събирането на акциз.

"По-големият проблем тук не е какъв акциз ще съберем, а колко хора ще изтровим", заяви тя.

Георги Вулджев определи темата като безсмислена от фискална гледна точка.

"Не знам въобще защо управляващите са се насочили в тази посока конкретно по отношение на този данък, при положение че фискалният ефект така или иначе би бил нищожен", каза той.