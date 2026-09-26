Данък върху свръхпечалбите срещу инфлацията: правителството готви нови мерки

Правителството разглежда данъка върху свръхпечалбите като една от мерките за овладяване на инфлацията. Това заяви за БНТ заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.

"Действително правителството работи по пакет от мерки за овладяване на инфлацията и всъщност данъкът върху свръхпечалбата е една от мерките, за която може да се каже, че е и антиинфлационна мярка. Ако си спомняте, 2022-2023 година за първи път беше въведен на ниво Европейски съюз европейски регламент по отношение на цените на електроенергията и на енергийните продукти. Тогава се въведе таван на цените за електроенергията и съответно облагане на свръхпечалбите в енергийния сектор", каза още тя. "Знаете, че имаше един спор, че цените са си пазарни и няма свръхпечалби. Така че, ако няма свръхпечалби, не би трябвало да се притесняват, че ще бъдат обложени с данък върху свръхпечалбите. Действително тези сектори, които сме ги включили за облагане, те формират около 60% от свръхпечалбите във всички икономически сектори на страната. И, както виждате, ние не сме включили производство, селско стопанство, транспорт, защото считаме, че там печалбите действително се инвестират за нови мощности, за повишаване на производителността, за ефективност, за нови работни места. Докато в някои от тези сектори печалбите всъщност не се инвестират, а те директно се разпределят като дивиденти и излизат от България, без да се облагат с данъци", добави тя.

Според заместник-министъра свръхпечалбите вече са били платени от гражданите и бизнеса чрез високите цени.

По повод критиките на управителя на БНБ Димитър Радев и опасенията за капитализацията и ликвидността на банките Петкова заяви, че вижда „двоен стандарт“ в позицията на централната банка.

"По отношение и на ползите, и на вредите, понеже се коментира, че данък свръхпечалба ще засегне капитализацията на банките и ликвидността, сега изказването, т.е. изявлението на БНБ го разглеждам малко като двоен стандарт. От една страна, когато част от печалбите трябва да отидат в бюджета, за да подпомогнат финансовата стабилност на страната, те водят до декапитализация и намаляват ликвидността на банките. От друга страна, когато се разпределят като дивиденти за чуждестранните дружества майки, всъщност тогава няма проблем с капитализацията. И всъщност, ако действително има проблем с капитализацията, вместо да се разпределят печалбите като дивиденти, биха могли централната банка да задължи за заделяне на резерви, с които по принцип да се засили капиталовата адекватност на банките, ако има такъв риск."

Петкова добави още, че ролята на държавата е да защити гражданите

и финансовата стабилност, а част от средствата от предлаганите мерки са предвидени за преференции за семейства с деца и за бизнеса.

Петкова обясни и механизма на предлаганите по-високи данъчни облекчения за семейства с деца:

"По принцип сега има две действащи данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания. Увеличаваме размера за едно дете на 5000 евро, за две деца на 8000 евро, за три деца – 11 000, и за децата с увреждания – 10 000 евро. Тези две преференции са безусловни. Те всъщност от годишната данъчна основа се приспадат автоматично. Ако например годишната данъчна основа примерно е 10 000 евро за цялата година, 5000 се приспадат като данъчно облекчение и върху 5000 се заплаща данък върху доходите на физическите лица в размер на 10%. Второто облекчение, новото облекчение, то е за детско развитие. Допълнително се предоставя съответно за едно дете 2000 евро, за две деца 4000 евро и за три деца и повече 6000 евро. За това облекчение то трябва да е съответно за стоки или услуги, които са свързани със спорт, с образование, с възпитание. Могат да бъдат за курсове за танци, рисуване, спорт, гимнастика, всичко, от което по принцип има нужда детето. Предвидили сме да бъдат и стоки, защото за най-малките, примерно за бебета, така сме предвидили стоки и услуги. Въпросът беше да не се затрудняват примерно лицата да ги подават заедно с годишните декларации. Знаете, че годишните декларации вече се попълват от НАП, само се верифицират от лицето и съответно се подават. И за да не се затруднява процесът, документите се съхраняват при лицето."

Реалният ефект от новото облекчение за детско развитие при максимален размер от 2000 евро за едно дете ще бъде 200 евро.

Петкова каза още, че "освен забраната за реклама, повишаваме и облагането на хазартните оператори, повишаваме алтернативния данък, който заплащат организаторите на хазартни игри в игрални зали и игрални казина. Почти го увеличаваме двойно. Допълнително има изискване за изграждане на дистанционна връзка с НАП на игралните системи в казината и игралните зали. И съответно от 2028 година облагането да бъде на залози минус изплатени печалби, както е за онлайн хазарта."

Промени се предвиждат и при държавната такса за онлайн хазарта, като част от увеличението ще може да бъде насочвано към спорта.

По думите на Петкова сивият сектор в хазарта е около 40%, като в други икономически сектори делът му достига и до 70%.