Ваучери за храна до 200 евро: Как ще се отрази новият данък от 7%

До 200 евро ваучери за храна - какво се променя за служителите и работодателите Въвеждането на 7% данък върху социалната мярка не е оправдано, смята Борис Милев

Новото предложение на правителството е ваучерите за храна да са до 200 евро като има две нови особености - увеличава се максималният месечен лимит до 200 евро и се въвежда нов данък от 7% при източника на ваучера.

Промените коментира зам.-председателят на Асоциацията на операторите на ваучери Борис Милев в предаването “България сутрин”. Според него целта на ваучерите е да са насочени към някакво равенство.

“Те се дават или поравно на всички служители, или поравно на отработен ден. Различно е от заплатата и на база на това е социалният елемент към служителите, които ги получават. 200-те евро определено ги подкрепяме, инфлацията изяде предишното увеличение. В повечето държави, където ваучерната система съществува, всяка година се прави актуализация", коментира Милев.

Новият данък от 7%

Експертът коментира и новия данък от 7%. "За сметка на това скоковете и сега, и предишния път са доста сериозни. Със сегашните 102,26 ние бяхме на дъното. А сега се качваме сред първите десет държави, които раздават ваучери. Що се касае до новия данък, който се въвежда - истината е, че в някои държави в Европа подобен данък има, той е частично данъчно облагане върху ваучерите. Така е в Румъния, а в много от държавите обаче все още е запазено изцяло освобождаването от данъци и осигуровки върху ваучерната система”.

Пред Bulgaria ON AIR Милев каза, че такава е практиката в повечето държави и даде пример:

"Франция, Гърция и Турция, които са близки до нас, при тях няма данък. Плосък данък в България почти няма. Дори има държави, в които до определен лимит няма данък, а след това има. Така или иначе в държавите, където съществува данък, или са малко под нас - около 60% от общия данък, или стигат до 80% от общия данък”.

Попитан как гледат на тези 7%, Борис Милев отговори, че на практика се осигурява прилагането на данъчните облекчения, които държавата е предвидила за ваучерната система, и обслужваме целия процес между работодателите, служителите и търговските обекти.

“Не мога да кажа, че като социална мярка одобрявам данък върху нея”, добави Милев.

200 евро не са достатъчни

"200 евро за служител, който евентуално ще ги получи, със сигурност не са достатъчни, за да покрият разходите му за храна на семейството. Но никъде тази сума не покрива изцяло храната на семейството. С ваучерната система се цели да се повиши покупателната способност на съответния служител и неговото семейство. От друга страна - да се повиши качеството на продуктите, които той ползва, тъй като при същия размер на разхода за работодателя и за служителя, който ще получи определена сума, на практика ще могат да се купят повече продукти, отколкото със заплата", коментира Милев.

Той добави, че в момента около 850 хиляди души получават ваучери. Милев каза още, че в годините е имало постоянен ръст.

“Това рефлектира и върху работодателите. Виждаме, че над 20-25 хиляди работодатели раздават ваучери на своите служители. При правилно разяснение се надявам броят им да продължи да се увеличава, тъй като през годините много хора не са го въвели като мярка, защото са считали сумата за недостатъчна", добави Милев.

Гледайте видеото с целия разговор.