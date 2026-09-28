Търговците скочиха срещу "свръхданъка": Това е нормативен ад

"Печалбите продължават да се свиват заради този нормативен ад, който се струпа на главите на търговците през последните няколко месеца", заяви изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов. пред БНР

Той смята, че предложеният допълнителен данък върху печалбите в търговията не отчита инвестициите и разширяването на магазинната мрежа, а може да засегне компании, които създават работни места.

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"Тук не става въпрос за данък "Свръхпечалба". Става въпрос за извънреден, икономически необоснован данък – допълнителен свръхданък, който така или иначе плащат компаниите от сектора към държавата. Това, че той се нарича "Свръхпечалба", по никакъв начин не означава, че секторът генерира такива".

Вълканов оспори и тезата, че печалбите не се влагат обратно в България.

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Той коментира и начина, по който се изчислява този извънреден данък. Даде пример с компания, която е увеличила броя на магазините си, без да промени печалбата от всеки от тях.

"Да приемем, че през 2020 година сте имали 100 магазина и всеки ви е носил по един милион евро печалба. През 2027 година имате 150 магазина и всеки продължава да носи по един милион. Отчитате печалба от 150 милиона. По тази формула моментално влизате в хипотезата за свръхпечалба и ще бъдете обложени извънредно с 33% върху разликата поради единствената причина, че сте инвестирали в българската икономика и сте отваряли нови работни места".

Директорът на Сдружението за модерна търговия допусна, че компаниите могат да прехвърлят част от допълнителните разходи по веригата.

"Разходи, които няма как да бъдат абсорбирани, рано или късно могат да бъдат прехвърлени нататък по веригата".

Съществува и опасност от репутационен риск за държавата заради предложената мярка, отбеляза Вълканов в предаването "Преди всички". Той смята, че такива промени могат да демотивират бизнеса, който инвестира и създава работни места.