Икономист: И други сектори се нуждаят от данък върху свръхпечалбите

В световен мащаб се създава голяма криза на публичния дълг, България трябва да ограничи дефицитите и привличането на дълг, тъй като скоро лихвите ще скочат. Страната ни ще е по-добре от останалите, ако овладее положението. Данъкът върху свръхпечалбите е навременен, той трябва да се използва за намаляване на дефицитите и продължаване на разходите за развитие. Това коментира икономистът Димитър Събев в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

Целта е да се отрежат гнилите ябълки от системата на публичните разходи, без да се предизвиква рецесия. Правителството се нуждае от приходи, а те идват с данъците, но данъците трябва да са такива, че младите хора, които искат да живеят и работят в България, да не бягат в чужбина, а да остават в страната, счита Събев.

„Данъците, освен да събират приходи, имат и регулираща роля. Затова напълно подкрепям промените относно големите автомобили, тъй като те са по-опасни за пътното движение, изгарят повече гориво, създават повече въглеродни емисии. А собственикът на голям автомобил би трябвало да може да си позволи да плаща по-висок данък.“

Според Събев уеднаквяването на данъчните оценки на жилищата също е правилно, тъй като в момента масово се сключват договори за покупко-продажба на данъчна оценка, за да се укриват данъци.

Съществуват още няколко сектора, които трябваше да влязат в списъка с шест сектора, за които се предлага въвеждането на еднократен данък от 33% върху свръхпечалбата за 2027 г., счита Събев. Става дума за добивната промишленост, петролния и газов сектор.

„В добивната индустрия има четири-пет компании, които постигат печалба от по няколко стотин милиона евро годишно, която представлява 40-50% от оборота им. Тя се формира от скока на цената на златото и медта на световните борси и това наистина са свръхпечалби.“

Освен това шест от най-големите страни членки на ЕС се застъпват за въвеждане на допълнителен данък от поне 20% върху свръхпечалбите на компаниите, свързани с нефт и газ, отбеляза Събев.

Той е изчислил въз основа на декларираните печалби от предишни години на тези компании у нас, че ако бъдат обложени с данък от 20%, в бюджета биха влезли допълнителни приходи от около 100 млн. евро годишно.

Бюджет 2027 ще бъде гледан с голямо внимание не само в България. Той трябва да е достатъчно посветен на развитието и в същото време да покаже голяма дисциплина, коментира Събев.

„Има раздути публични разходи, българската администрация не е ефективна. Но данъчната тежест в България е разпределена непропорционално и се поема от обикновения човек за сметка на най-успешните.“

Според икономиста правителството си е вкарало автогол, когато е обявило, че няма да вдига данъците, но реално повишение на данъците има и то, по думите му, е нормално и обяснимо.

Овладяването на дефицитите трябва да стане внимателно и да не бъде самоцел, тъй като може да се окаже, че за икономиката е по-лошо да се режат, отколкото да се правят дефицити, посочи събеседникът, но добави, че при всички случаи за България е добре да се върне на нивото под 3% от БВП, като дори препоръча равнище под 2%.

Относно данъците върху доходите на физическите лица Събев посочи, че характерна за страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), към която България се стреми, е прогресивната данъчна система. Само у нас и в още една-две страни членки съществува плосък данък.

Относно корпоративните данъци България трябва да бъде малко под средново ниво в Европа, тъй като е развиваща се държава, счита икономистът.

„По-конкретно препоръчвам прогресивна ставка, стигаща до 24% за физическите лица, а за компаниите тя би трябвало да бъде 15%.“

Според Събев няма пряка връзка между ниската данъчна тежест и инвестиционната активност, тъй като инвеститорите търсят преди всичко предвидимост, стабилност, надеждност и добре обучени хора.

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