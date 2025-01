Астронавти на NASA с нов рекорд за излизане в открития космос извън МКС

Астронавтът на NASA Сунита “Суни“ Уилямс постигна исторически успех, подобрявайки рекорда за излизане в открития космос, който преди това се държеше от бившият астронавт Пеги Уитсън.

“Астронавтът на NASA Суни Уилямс току-що надмина общото време на излизане в открития космос на бившия астронавт Пеги Уитсън – 60 часа и 21 минути. Суни все още е навън във вакуума на космоса и отстранява апаратура за радиокомуникации“, сподели Международната космическа станция (МКС).

По време на това забележително излизане в открития космос Уилямс извършва дейности по поддръжката на МКС и събира проби от материали от лабораторията Destiny и въздушния шлюз Quest за научен анализ. Тази мисия беше част от Експедиция 72, като излизането в открития космос започна около 8 ч. сутринта. НАСА излъчи събитието на живо в YouTube и на официалния си уебсайт, като по този начин отбеляза 92-рото излизане на САЩ в открития космос.

. @NASA_Astronauts Suni Williams and Butch Wilmore wrapped up today's spacewalk at 1:09pm ET (6:09pm UTC) today after spending five hours and 26 minutes removing radio communications hardware and searching for microbes. https://t.co/Tyo8a2ncos

Облечена в скафандър, Уилямс беше придружена от колегата си астронавт Буч Уилмор. Това беше петата космическа разходка на Уилмор и деветата на Уилямс. Операцията, която се очаква да продължи шест часа и половина, е част от мисията им в рамките на Експедиция 72, започнала на 23 септември 2024 г.

Удълженият престой на астронавтите на МКС е обект на политически спорове. Основателят на SpaceX Илон Мъск наскоро разпали дебат, коментирайки забавеното завръщане на Уилмор и Уилямс поради технически неуспехи с капсулата им Boeing Starliner.

"Президентът помоли SpaceX да върне у дома двамата астронавти, блокирани на МКС, възможно най-скоро. Ние ще го направим. Ужасно е, че администрацията на Байдън ги остави там толкова дълго“, написа Мъск в X.

NASA and SpaceX are expeditiously working to safely return the agency’s SpaceX Crew-9 astronauts Suni Williams and Butch Wilmore as soon as practical, while also preparing for the launch of Crew-10 to complete a handover between expeditions.