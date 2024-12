“По-напред и по-бързо“: Джаред Айзъкман ще изстреля NASA във висините ВИДЕО

Изборът на новоизбрания президент Доналд Тръмп за администратор на NASA – технологичният милиардер и пионер в космическите полети Джаред Айзъкман – изпраща шокови вълни в космическата общност, предизвиквайки развълнувани реакции от страна на лидери в индустрията, които гледат на Айзъкман като човек на промяната, както и загриженост относно конфликти на интереси.

Айзъкман, който два пъти е пътувал до космоса с частни мисии и има близки връзки с изпълнителния директор на SpaceX Илон Мъск, но му липсва опит в правителството или академичните среди, е неортодоксален избор.

I am honored to receive President Trump’s @realDonaldTrump nomination to serve as the next Administrator of NASA. Having been fortunate to see our amazing planet from space, I am passionate about America leading the most incredible adventure in human history.

On my last mission…