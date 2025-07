Galaxy Z Fold7 и Z Flip7 – там, където AI среща добрия дизайн

9 юли вечерта. На екрани в заведение в сърцето на София се появяват 8-метрови холограми на над 60 модела облекла. Какво е различното от едно традиционно ревю? Всички модели са създадени от най-горещата технология на пазара – изкуствения интелект (AI), и са част от премиерата на най-новите сгъваеми смартфони на Samsung у нас. Става дума за моделите Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7. А каква е пресечната точка между модата и телефоните – очевидно са безкрайните възможности на AI и красивите дизайни. Ето и как всичко това се пренася в новите Galaxy устройства на Samsung.

Дизайн

Неслучайно погледите са вперени в новите смартфони на Samsung. Компанията е създала най-леките и компактни Galaxy устройства до момента и това ще ви направи впечатление в мига, в който се докоснете до тях. Galaxy Z Fold7 например е най-тънкият и най-лекият Fold модел в историята. Той тежи едва 215 грама, а в разгънато състояние е дебел само 4,2 мм. Въпреки че е супертънък, смартфонът се усеща стабилен и здрав, което се дължи и на факта, че корпусът му е от Advanced Armor Aluminum, отпред има Corning Gorilla Glass Ceramic 2, а отзад Victus 2. Същите материали са използвани и за по-компактния модел Galaxy Z Flip7, който сгънат е само 13,7 мм тънък и тежи едва 188 грама. Ключовото в дизайна и на двете устройства са специалните панти FlexHinge, които вече предлагат по-голяма издръжливост и са по-малки от тези в предходните поколения.

Съществена част от дизайна, разбира се, са и дисплеите. При Galaxy Z Fold7 външният екран е 6,5-инчов, но далеч по-интересен е вътрешният Dynamic AMOLED 2X дисплей, който се разгъва и е много по-подходящ за гледане на видео или за работа.

При Galaxy Z Flip7 основният вътрешен Dynamic AMOLED 2X 6,9-инчов дисплей е чудесна опция за чат и ежедневни занимания и покрива стандартните начини на потребление. По-интересен обаче е външният дисплей – новият FlexWindow, който е най-големият досега в серията и покрива цялата предна част. Той е 4,1-инчов Super AMOLED и поддържа 120 Hz честота на опресняване. Фактът, че е по-голям, прави вършенето на повече задачи през него, доста по-удобно, включително отговарянето на съобщения и гледането на карти например.

Високи технологии

Подобни телефони, особено такива, обещаващи много повече възможности за използване на изкуствен интелект, се нуждаят от чипсетове, които да поемат тези натоварвания и да могат да обслужват и двата дисплея, включително възможностите за извършване на няколко задачи едновременно на вътрешния екран на Galaxy Z Fold7. Ето защо Samsung се е спряла на изключително мощния процесор Snapdragon 8 Elite for Galaxy, който има с 26% по-добро GPU от предишното поколение и с 38% по-мощно CPU. При Galaxy Z Flip7 процесорът също е персонализиран. Той е 3-нанометров и е подготвен специално за Galaxy устройства, като е по-мощен от този на миналогодишния Z Flip6. И при двата смартфона чипсетовете се справят повече от добре и всички услуги и задачи се извършват без проблеми и засечки.

Отключване на креативността

Това, което ни подсказа модното AI ревю, беше, че новите технологии могат да отключат допълнително креативността ни. Това важи в пълна степен за смартфоните на Samsung. А когато говорим за смартфони и творчество, най-лесният начин да творим, са камерите. Във всеки един момент имаме възможност да запечатаме кадри със собствен почерк.

В това отношение Galaxy Z Fold7 е особено впечатляващ, тъй като разполага с 200MP основна камера с оптична стабилизация, допълнена от 12MP ултраширокоъгълна и 10MP телефото камера с 3 пъти оптично приближение и 30 пъти Space Zoom.

Това означава, че дори и най-малките детайли няма да ви убягнат, а телефонът ще направи кадрите максимално ясни и чисти, без излишен шум, независимо дали става дума за дневни или нощни снимки. Освен това са добавени 10MP селфи камера на външния екран и 10MP вътрешна камера – по-голям избор, повече ъгли за снимане и повече креативност. Същевременно подобреният ProVisual Engine извършва обработка на снимките с изкуствен интелект, за да изпипа всеки детайл.

Galaxy Z Flip7 пък има 50MP основна широкоъгълна камера и втора 12MP ултраширокоъгълна. Фокусът на този модел традиционно е върху портретите, селфитата и снимките с други хора, включително върху FlexCam селфитата директно от предния дисплей. Истината е, че и тук изкуственият интелект върши страхотна работа, но е важно да отбележим, че има подобрения и в нощната фотография за по-детайлни снимки в по-късните часове. Освен това има 10-битов HDR, предлагащ по-наситени цветове и реалистични видеа.

А всичко това означава още повече опции да правите интересни кадри, използвайки различните камери на телефона, да снимате с него в сгънато и разгънато положение и да изпробвате нови идеи. Говорейки за портрети, Samsung е добавила и специално Portrait Studio с множество ефекти с изкуствен интелект и купища филтри за още по-креативни снимки.

Изкуственият интелект служи и за по-добра обработка на снимките и видеата след заснемането им, включително за премахване на излишни и натрапчиви звуци от видеата или пък за изтриване на елементи от кадъра, които не пасват на снимката – хора на заден план, кабели, табели или нещо друго. С тези задачи се занимава решенията Photo Assist, Generative Erase, както и Suggest Erases.

Изкуствен интелект

През последните години Samsung се фокусира особено върху добавянето на функции с изкуствен интелект, а в новите ѝ смартфони ползваме не просто операционната система Android 16, а и новия интерфейс One UI 8, който предлага пълно мултимодално AI изживяване.

Една от най-приятните и полезни функции и на двата смартфона, е Now Brief, която дава персонализирани актуализации сутрин и вечер за това какво предстои за днешния или утрешния ден според календара ви, как е трафикът днес, какво ще е времето и други. Тази информация е достъпна и в специално разработения Now Bar, който можете да позиционирате като уиджет на някой от дисплеите.

Samsung също така е развила допълнително Gemini Live. Компанията от години си партнира успешно с Google и потребителите виждат плодовете от това сътрудничество. Сега Gemini Live може да разбира какво вижда, чува и казва потребителят, а това съкращава доста стъпки в работата му. Другата голяма полза тук е, че телефонът работи по-лесно и услугата е по-добре оптимизирана.

Gemini Live може да се ползва много лесно на FlexWindow на Galaxy Z Flip7 чрез гласови команди и може да търси, да дава напомняния и да изпълнява куп разнообразни задачи според нуждите на потребителя.

Една от любимите функции на потребителите – Circle to Search with Google, също е надградена и вече работи с игри. Предимството е, че вече позволява бързо търсене на различни елементи от играта, на герои и дори може да подсказва за мисии и стратегии.

Да не забравяме и множеството AI функции, предназначени за работа, като воденето на бележки от изкуствения интелект, обобщаването на информация от аудио и текстови файлове и други. Те остават неизменна част от Galaxy предложенията на Samsung.

С Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Fold7 южнокорейският гигант е постигнал добър баланс между чудесен и удобен дизайн, издръжливи и здрави устройства, полезни AI функции и възможност да развихрите твореца в себе си. Още по-добрата новина е, че официалните продажби на телефоните вече започнаха.

