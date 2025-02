Разкриващи детайли - драмата между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони няма край

Адвокатът на Джъстин Балдони пусна публичен уебсайт, съдържащ документи, свързани със съдебната битка на актьора и режисьор с актрисата Блейк Лайвли.

Уебсайтът е публикуван два дни преди първото съдебно заседание по широко известното дело, предава CNN.

Балдони и Лайвли, които си партнират във филма „Никога повече“ (It Ends With Us) от 2024 г., са в конфликт заради обвиненията на Лайвли в сексуален тормоз срещу Балдони и последвалото професионално отмъщение. Балдони отрича обвиненията на Лайвли и твърди, че тя и съпругът ѝ Райън Рейнолдс са се опитали да навредят на репутацията му и че Лайвли е поела творческия контрол върху филма.

Засега уебсайтът съдържа два публични документа, които вече са внесени в съда срещу Лайвли и Рейнолдс, както и 168-странична „хронология на съответните събития“, която е подадена като допълнително доказателство към изменената жалба на Балдони.

„Решението за изменение на нашия иск беше логична следваща стъпка поради огромното количество нови доказателства, които излязоха наяве“, каза адвокатът му Фридман в изявление за CNN.

