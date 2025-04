Твърде разголена ли бе Кайли Дженър на "Златните глобуси"?

Кайли Дженър може и винаги да е сред най-стилните звезди на червения килим, но понякога се появяват и съмнения относно тоалета ѝ — особено след края на бляскавата вечер.

В последния епизод от шести сезон на "Keeping Up With the Kardashians", Кайли се обади на майка си Крис Дженър, след като присъства на церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“ на 5 януари 2025 г. заедно с гаджето си - Тимъти Шаламе. Поводът за обаждането ѝ? Съмнения относно избора ѝ на тоалет за вечерта.

В сцената след финалните надписи се вижда как Крис вдига телефона, а Кайли я пита: „Трябваше ли да изглеждам така на „Златните глобуси“, с гърдите си навън?“

Майка ѝ отговаря без колебание: „Да. Трябва да носиш най-добрата си рокля на всяко събитие, на което отидеш – без значение какво.“

След това Крис дава на 27-годишната си дъщеря още един съвет, този път свързан с бельото: „Както винаги ти казвам – трябва да носиш съвпадащо бельо. Защото ако някога катастрофираш и се озовеш в болница, ще имаш прекрасно бельо.“

Кайли просто отвръща с: „Окей“.

За церемонията създателката на Kylie Cosmetics носеше винтидж рокля от сребриста верижна мрежа от Atelier Versace – модел, който силно напомняше на емблематичната рокля на Елизабет Хърли от наградите CFDA през 1999 година. Кайли беше заложила на семпъл, но ефектен стил: черна коса на вълни, минимален грим и бижута от Lorraine Schwartz.

Винтидж роклята обаче не издържа напълно на нощта – Дженър претърпя инцидент с облеклото, при който се е скъсала част от веригата и се е образувала дупка в материята, пише People.

