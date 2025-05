Гадже на Хю Хефнър проговори за ужасните сексуални преживявания

Холи Мадисън говори открито за сексуалния си живот с основателя на списание Playboy - Хю Хефнър - и как е "мразела" моментите, в които в леглото имало и други.

Бившата звезда от "The Girls Next Door", която е на 45 години, гостува на подкаста "In Your Dreams", където разговаря с водещия Оуен Тийл за това какво всъщност се е случвало в спалнята на имението "Плейбой" през годините, в които тя е била една от приятелките на Хефнър.

"Беше съвсем различно, когато бяхме само двамата, отколкото когато имаше и други хора в стаята. С останалите хора – не. Беше отвратително. Мразех това нещо. Ясно съм показвала, че го мразя", категорична е Мадисън.

Мадисън също така споделя, че 53-годишната възрастова разлика с Хефнър – който почина през 2017 г. на 91 години – не е била пречка в интимния им живот.

"Когато бяхме само аз и той, нещата бяха много по-нормални, отколкото хората си представят", разкрива тя, цитирана от People.

След като Тийл отбеляза, че не вярва, че подобна връзка може да бъде "нормална", Мадисън му отвръща: "Никой не вярва."

"Имаше период, в който не можех да кача нищо в социалните мрежи, без някой тъпанар да коментира: "О, стари т*пки.“ Може някои хора с възрастта наистина да имат такива, но аз не съм виждала нещо чак толкова зле", пошегува се тя, която сега е водеща на подкаста "Girls Next Level".

След това допълни, че винаги са държали лампите изгасени, така че не може да даде окончателна преценка.

"Както се казва – всички котки са сиви на тъмно", казва тя шеговито.

Мадисън е била във връзка с Хефнър от 2001 до 2008 г. и неведнъж е споделяла, че е била подложена на натиск да участва в групови сексуални сценарии с другите момичета.

В интервю за People през март, по повод документалната ѝ поредица "Lethally Blonde", посветена на историите на жертви от света на еротичната индустрия, тя разказа за някои от най-странните неща, които е виждала в имението на Хефнър.

"Навсякъде имаше подноси – във всяка баня, на тенис кортовете, до басейна. И на тях имаше кутии с кърпички, Пепто Бисмол, вазелин, бебешко олио, слънцезащитен крем – всякакви импровизирани лубриканти. Беше странно. Най-неприятните ми преживявания не бяха толкова свързани със самото списание, колкото с отношенията – както с Хеф, така и с някои от другите момичета. Сто процента съм се радвала да позирам за Playboy. Винаги съм била фен на фотосесиите, винаги съм искала да бъда в списанието. Дори работих в студиото, където се снимаха плеймейтите – беше супер забавно. За мен нещата са много по-многопластови", уточнява тя.

