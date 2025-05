Белгийски филм за млад боксьор бе отличен като най-добрата европейска лента в Кан

Белгийският филм "Wild Foxes" ("La Danse des renards") на Валери Карной спечели тазгодишната награда "Europa Cinemas Cannes Label" за най-добър европейски филм в секцията "Directors’ Fortnight" на кинофестивала в Кан.

Наградата бе обявена в четвъртък, 22 май, от Europa Cinemas, малко преди церемонията по закриването на "Directors’ Fortnight" по-късно същия ден. Това е една от трите награди, връчвани в рамките на тази паралелна програма, която е официално не-състезателна. Останалите две – "Наградата на публиката" и "Отличието на Гилдията на френските сценаристи" (SACD Prize) – ще бъдат оповестени по време на церемонията. Там ще бъде връчена и новоучредената "Alpine Prize" на френския сценарист и режисьор Тома Кайе ("The Animal Kingdom") – отличие, което се присъжда на „режисьори, които дръзват да рушат конвенции и да чертаят нови пътища във френското и международното кино“.

Филмът "Wild Foxes" затвърждава звездния потенциал на Самюел Кирхнер, който миналата година бе номиниран за наградата „Сезар“ за най-обещаващ актьор с ролята си в "Last Summer" на Катрин Брия. В новата лента той влиза в ролята на Камий – най-добрият млад боксьор в елитна спортна академия, чиято кариера е поставена под съмнение след дребен инцидент. Падането не е тежко, но напълно срива самочувствието му и превръща досегашния алфа мъжкар в отхвърлен, който започва да поставя под въпрос насилието, което доскоро е възприемал като доблест.

Остри наблюдения и стегнат драматургичен ритъм отличават режисьорския дебют на Карной, чийто дипломен филм "Ma planète" вече бе награден с приз за най-добър късометражен дебют на фестивала Tallinn Black Nights.

„Wild Foxes" е горчиво-сладка и трогателна драма. Филм за спорта, но без обичайните предвидими клишета. Той разглежда важни теми като мъжкото приятелство и крехкостта. Целият актьорски състав е изключително силен и придава на филма мощ и достоверност“, казва журито на Europa Cinemas.

Наградата "Europa Cinemas Label" се присъжда от 2003 г. насам от жури, съставено от кинопритежатели, членуващи в мрежата Europa Cinemas. Отличените заглавия получават допълнителни стимули за разпространение, а мрежовите кина се насърчават да удължат престоя на тези филми в програмата си, пише Variety.

Отличието се връчва и на фестивалите в Берлин, Венеция, Карлови Вари и Локарно. Сред досегашните носители в Кан са: "The Other Way Round", "One Fine Morning", "A Ciambra", "Mustang", "12:08 East of Bucharest", "La Pivellina", "Le Quattro Volte", "The Repentant", "The Selfish Giant", "Les Combattants", "Mercenaire", "Alice et le Maire" и "A Chiara" (2021).

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.