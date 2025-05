Актьорският състав на новите "Игри на глада" накара феновете да откачат

Ако си се надявал на още един филм от eмблематичната поредица "Игри на глада" („The Hunger Games“), значи късметът е на твоя страна.

Още през юни 2024 г. издателството Scholastic обяви, че Сюзан Колинс ще издаде петата книга от поредицата – „Sunrise on the Reaping“. И в същия ден Lionsgate съобщи, че прелюдията ще има и филмова адаптация.

Сюжетът в поредната книга се разгръща 24 години преди оригиналната книга „The Hunger Games“, в която Катнис Евърдийн влиза в живота на читателите. Действието започва в сутринта на жътвата за 50-те Игри на глада или както още ги наричат "Втория четвъртфинал".

„Докато се разсъмва над петдесетото издание на Игрите на глада, страх сковава окръзите на Панем. Тази година, в чест на четвъртфинала, два пъти повече трибути ще бъдат отведени от домовете си. Назад в Окръг 12, Хеймич Абърнати се опитва да не мисли много за шансовете си. Всичко, което го интересува, е да преживее деня и да бъде с момичето, което обича“, гласи описанието в сайта на Сюзан Колинс.

„Докато работех върху "Sunrise on the Reaping", вдъхнових се от идеята на Дейвид Хюм за имплицитното подчинение и, по неговите думи, "лекотата, с която мнозинството се управлява от малцинството". Историята също така се оказа подходяща за по-задълбочено изследване на употребата на пропаганда и властта на онези, които контролират наратива. Въпросът "Истинско или неистинско?" ми звучи все по-належащо с всеки ден", сподели Сюзан в прессъобщение тогава.

Романът вече излезе през март, феновете ще трябва да почакат още доста за филма, тъй като той ще излезе в кината чак през ноември 2026 година. И може би не е изненадващо, че студиото иска да направи шести филм. В крайна сметка, Lionsgate обяви в скорошно прессъобщение, че първите пет филма са донесли повече от 3,3 млрд. долара в световния боксофис, пише E!News.

Част от чара на тези филми беше звездният актьорски състав. Дженифър Лорънс, Джош Хътчърсън, Лиам Хемсуърт, Стенли Тучи, Елизабет Банкс, Уди Харелсън и Доналд Съдърланд бяха сред големите имена в първите четири филма – „The Hunger Games“, „Catching Fire“ и двете части на „Mockingjay“. А в петия филм – „The Ballad of Songbirds & Snakes“ – към франчайза се присъединиха Рейчъл Зеглър, Том Блайт, Виола Дейвис и Хънтър Шейфър.

Вече стана и известно кои актьори също са сред „доброволците“ за участие в „Sunrise on the Reaping“. Нека видим кои са те.

Джоузеф Зада - Хеймич Абърнати

В ролята на Хеймич Абърнати – трибутът от Окръг 12 – влиза Джоузеф Зада. В по-ранните филми от поредицата ролята се изпълняваше от Уди Харелсън.

Джоузеф вече е познат на публиката с участията си в „We Were Liars“, „Invisible Boys“, „Total Control“ и „The Speedway Murders“.

Уитни Пийк - Ленор Дав Бейрд

Уитни Пийк ще изиграе Ленор Дав Бейрд – приятелката на Хеймич.

Актрисата е участвала в сериали като „Gossip Girl“ (новата версия), „Home Before Dark“ и „Chilling Adventures of Sabrina“, както и във филми като „Campfire Kiss“, „Molly’s Game“ и „Hocus Pocus 2“.

Маккена Грейс - Мейсили Донър

Като друг трибут от Окръг 12 – Мейсили Донър – ще видим Макена Грейс.

Публиката я познава от детския сериал „Crash & Bernstein“, сапунката „The Young and the Restless“ и филма „Gifted“, за който тя получава награда "Critics Choice". Сред многото ѝ роли се открояват „I, Tonya“, „Ghostbusters: Afterlife“, „Annabelle Comes Home“, „The Bad Seed“, както и сериалите „The Haunting of Hill House“ и „The Handmaid’s Tale“, за който получи номинация за „Еми“.

Джеси Племънс - Плутарх Хевънсби

Докато Филип Сиймор Хофман играеше Плутарх Хевънсби във „Catching Fire“ и двете части на „Mockingjay“, в този филм ролята ще се изпълнява от Джеси Племънс.

Той е номиниран за „Оскар“ за „The Power of the Dog“, както и за „Еми“ за ролите си в „Love & Death“, „Black Mirror“ и „Fargo“, където среща партньорката си Кирстен Дънст. Сред другите му проекти са „Killers of the Flower Moon“, „The Irishman“, „Battleship“ и „Breaking Bad“.

Келвин Харисън-младши - Бийти

Келвин Харисън-младши ще играе Бийти – победителят в 34-те Игри на глада и баща на трибута Амперт Латиер в 50-те Игри. Преди това ролята се изпълняваше от Джефри Райт.

Феновете го познават от „Genius“, „Chevalier“, „Waves“, „Luce“, „It Comes at Night“, както и от озвучаването му в анимации като „Mufasa: The Lion King“.

Мая Хоук - Уайрес

Мая Хоук ще изиграе Уайрес – бивша победителка в Игрите на глада, сега ментор от Окръг 12, изиграна преди от Аманда Плъмър в „Catching Fire“.

Актрисата, дъщеря на Ума Търман и Итън Хоук, е позната с ролите си в „Little Women“, „Do Revenge“, „Inside Out 2“ (като Тревога) и, разбира се, като Робин в „Stranger Things“.

Лили Тейлър - Магс

Ролята на Магс – бивша победителка, превърнала се в ментор – ще се изпълнява от Лили Тейлър (вместо покойната Лин Коен).

Номинирана за „Еми“ за участията си в „American Crime“ и „Six Feet Under“, Лили има роли в „The Conjuring“, „Mystic Pizza“, „Say Anything“ и „I Shot Andy Warhol“.

Бен Уанг - Уайът Калоу

Бен Уанг ще играе Уайът Калоу – още един трибут от Окръг 12.

Той е участвал в „Karate Kid: Legends“, мюзикъл версията на „Mean Girls“, „Good Egg“, „Sight“ и „American Born Chinese“.

Ралф Файнс - президент Сноу

Ралф Файнс поема ролята на президента Сноу – диктаторът на Панем, изигран преди от Том Блайт в „The Ballad of Songbirds & Snakes“ и от Доналд Съдърланд в „Catching Fire“ и двете части на „Mockingjay“.

Файнс е трикратно номиниран за „Оскар“ и седем пъти за БАФТА. Известен е с ролите си в „Conclave“, „The English Patient“, „Schindler’s List“, „The Grand Budapest Hotel“, „Coriolanus“, „The Constant Gardener“ и „The End of the Affair“. Има и номинация за „Еми“ за „Bernard and Doris“.

Моли Маккан - Луела

Моли Маккан ще изиграе Луела – още един трибут от Окръг 12. Позната е с участията си в сериали като „Bad Sisters“, „The Hardacres“, „The Boy That Never Was“ и „Star Wars: Visions“, както и филмите „Herself“, „Freelance“, „Never Grow Old“ и „Feed“.

Йона Бел - Лу Лу

Йона Бел ще изиграе Лу Лу – двойничката на Луела. Играла е в „Fing!“, „Savage Flowers“, „Frayed“ и сериала „Mandrake“.

Ел Фанинг - Ефи Тринкет

Новият отговор на въпроса кой ще играе Ефи Тринкет е Ел Фанинг. В предишните филми ролята беше на Елизабет Банкс, но сега Фанинг ще я поеме като стилистка на Хеймич преди 50-те Игри.

Започва кариерата си редом със сестра си Дакота във „I Am Sam“, след което участва в „Maleficent“, „Somewhere“, „Super 8“, „The Beguiled“ и „A Complete Unknown“. В телевизията се отличава с „The Girl from Plainville“ и „The Great“, за който получи номинация за „Еми“.

Кийрън Кълкин - Цезар Фликърман

След Стенли Тучи, който изигра водещия Цезар Фликърман, ролята ще бъде поета от Кийрън Кълкин.

Започнал кариерата си до брат си Маколи в „Home Alone“, той продължава в „Father of the Bride“, „She’s All That“, „Igby Goes Down“, а по-късно – в „Scott Pilgrim vs. the World“, „Infinity Baby“, „Succession“ и „A Real Pain“, за който получи първата си номинация и награда „Оскар“.

Някой от нас?

Точно така - правилно прочетохте. От продукцията обявиха, че всеки един от феновете, независимо дали има опит или не, може да стане част от филма. А прослушването е по-просто, отколкото очаквате и няма да се налага да ходите до Холивуд за него. Трябва само да изпратите видео, в което пеете, играете, танцувате...или каквото ви се прииска (в рамките на допустимото), тъй като "всеки талант е добре дошъл".

Режисьор: Франсис Лорънс

Франсис Лорънс отново ще застане зад камерата. Той е режисирал „Catching Fire“ и двете части на „Mockingjay“, както и „Slumberland“, „See“ и „Red Sparrow“ с Дженифър Лорънс. Освен това е режисирал клипове на Бионсе („Run the World“), Лейди Гага („Bad Romance“), Бритни Спиърс („Circus“) и Дженифър Лопес („Jenny from the Block“).

Сценарист: Били Рей

Сценарият на „Sunrise on the Reaping“ е дело на Били Рей – добре познато име в поредицата. Той адаптира оригиналния филм по книгата на Сюзан Колинс. Сред другите му проекти са „Terminator: Dark Fate“, „Flightplan“ и „Captain Phillips“, за който получава номинация за „Оскар“.

Продуценти на филма са Нина Джейкъбсън и Брад Симпсън, а изпълнителен продуцент е Камерън МакКонами.

