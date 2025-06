Меган Маркъл се дразнила, че е "второкласна принцеса"

Меган Маркъл мразела това, че е "принцеса на второ място", бивайки сравнена с Кейт Мидълтън.

Това твърди човек, който е бил част от персонала в двореца Кенсингтън, в книгата на Том Куин - "Gilded Youth An Intimate History of Growing Up in the Royal Family".

Казва се, че на Меган ѝ е било трудно да се справя с кралските правила още в самото начало. Тя била смаяна от световната слава, която получава, заради това, че е с принц Хари.

Но не ѝ харесвало това, че я сравняват с Кейт Мидълтън, съпругата на принц Уилям, както и това, че винаги излизала по-лошата, в сравнение с Кейт.

"Тя мразеше ограниченията и правилата; тя мразеше това, че е второкласна принцеса - втора след Катрин Мидълтън, имам предвид. Най-много от всичко, тя мразеше факта, че трябва да прави, каквото ѝ кажат и да ходи, където ѝ кажат...", пише в книгата.

