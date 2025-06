Ники Михайлов на 37 г., Николета го показа с дъщеря им

Николета Лозанова се обясни в любов на съпруга си Ники Михайлов. Това се случи през уикенда,а повод за милото послание беше личният празник на футболиста.

Той навърши 37 години на 28-и юни, събота.

За повода плеймейтката публикува в профила си в социалната мрежа Instagram серия черно-бели снимки от морската им ваканция. Първо се вижда как Ники е на плажа и държи на ръце дъщеря им Борислава.

Забелязваме и как двамата са на брега. На последната снимка пък Николета, футболистът и дъщеря им позират в гръб на плажа.

"Happy Birthday to The One & Only!Думите са слаби, за да разкажат нашата любов – тя е съдба! Всеки ден благодаря на Вселената, че ни събра и те превърна в моето всичко. Ще те обичам във всеки следващ наш живот... ", написа Лозанова.

Малката Борислава се роди на 10-и март 2024 г.

