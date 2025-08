Световната сцена влиза у дома и през август с Marquee TV в EON от Vivacom

Август идва с горещи дни и още по-вълнуващи културни вечери – не в концертни зали с билети, а от уюта на дома ви. Marquee TV, каналът за сценично изкуство, достъпен ексклузивно в EON от Vivacom, отново предлага на зрителите най-значимите световни продукции в театъра, балета, операта, съвременния танц и музиката. И този месец програмата на канала превръща всяка вечер в истински празник за сетивата.

Изтънчената хореография и музикална чувствителност се срещат в „Танци по време на събиране“ през август – постановка на Джером Робинс по музика на Шопен, изпълнена от Кралския балет, която събира десет танцьори в емоционално наситен танцов диалог (2 август, 19:05 ч.).

Вълшебството и драматизмът на приказния разказ се съчетават в две от най-емблематичните постановки на Матю Борн – майстор на съвременния наративен балет. В „Пепеляшка“ класическата история оживява чрез кинематографична интерпретация (4 август, 00:40 ч.), а няколко дни по-късно, „Червените обувки“ – вдъхновена от едноименния филмов шедьовър от 1948 г. прераства в драматично изследване на избора между изкуството и любовта (15 август, 00:10 ч.).

В съвсем различна стилистика, „Бовари“ на Кристиан Шпук превежда класическата литература на езика на съвременния балет – с визуален разкош, хореографска дълбочина и драматична сила, които проследяват вътрешния свят на една от най-комплексните женски героини в литературата (5 август, 00:30 ч.).

Природата и философията оживяват в „Ориз“ на Cloud Gate Dance Theatre – хипнотизиращ спектакъл от Тайван, в който цикълът на живота, полето и традицията се превръщат в поезия чрез движение и светлина (8 август, 20:50 ч.).

За малки и големи зрители, „Кадифеният заек“ носи топла и магическа атмосфера – приказна адаптация от балет LORENT, която вдъхва живот на любима детска история чрез нежна хореография и сценография, изпълнена с въображение (9 август, 20:50 ч.).

Месецът завършва с джаз елегантност – „Fly Me to the Moon“ събира на една сцена DR Big Band и Къртис Стигърс в емоционален и стилен трибют към Франк Синатра, изпълнен с обичани класики и изтънчено сценично присъствие (17 август, 00:05 ч.).

С програмата на Marquee TV през август световното сценично изкуство е по-близо от всякога – достъпно, вдъхновяващо и разнообразно. Независимо дали сте почитател на класическия балет, съвременния танц, операта или джаза, платформата предлага изживяване, което оставя спомен. А най-хубавото? Каналът е включен във всички EON пакети от Vivacom на позиция 480– просто изберете заглавие и натиснете „play“.

