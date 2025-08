Тишината отново ни поглъща: Джон Кразински обяви "Нито звук 3"

Дългоухите, свръхчувствителни към шум извънземни отново нахлуват на големия екран: Джон Кразински официално обяви, че "Нито звук 3" („A Quiet Place Part III“) излиза по кината на 9 юли 2027 година, като отново той ще е изцяло зад продукцията.

Номинираният четири пъти за награда "Еми" актьор, режисьор и продуцент потвърди новината в социалните мрежи, като разкри, че застава начело на четвъртия филм от поредицата на Paramount. За трети път той ще седне на режисьорския стол, ще пише сценарии и ще продуцира.

Засега не е обявен нито един актьор, а сюжетът се пази в тайна, но очакваме, че съпругата му Емили Блънт, Ноа Джуп и Милисент Симъндс ще се завърнат в главните роли.

Наред с Джон, продуцент на филма е и Алъсън Сийгър чрез тяхната компания Sunday Night Productions, в партньорство с Platinum Dunes. Sunday Night има договор за първи поглед със студиото.

Франчайзът "Нито звук" („A Quiet Place“) до момента е донесъл над 900 милиона долара в световен мащаб, обединявайки три филма: „Нито звук“ и „Нито звук 2", режисирани от Кразински, както и спин-офа "Нито звук: Ден първи" („A Quiet Place: Day One“), режисиран от Майкъл Сарноски.

Оригиналният „Нито звук“ направи фурор още при премиерата си на SXSW през 2018 г., откривайки с над 50,2 млн. долара за първия уикенд и достигайки 153 млн. долара в САЩ и 341 млн. долара в световен мащаб. Филмът, с участието на Кразински, Блънт, Джуп и Симъндс, беше номиниран за "Оскар" в категорията "Най-добър звуков монтаж".

„Нито звук 2“, чиято премиера бе отложена заради пандемията, съживи киносалоните по време на уикенда около Деня на паметта през 2021 г., с откриващи 57 млн. долара за четирите дни. Продължението завърши с 160 млн. долара приходи в САЩ и общо 297,3 млн. долара по света. Актрисата от "Дяволът носи Прада", Джуп и Симъндс отново поеха главните роли, но към тях се присъедини и звездата от "Опенхаймер" и "Peaky Blinders" и носител на "Оскар" - Килиън Мърфи. Лентата получи номинация за БАФТА за "Най-добър звук".

Миналото лято излезе „Нито звук: Ден първи“ — предистория, ситуирана в апокалиптичен Ню Йорк, нападнат от извънземните. Филмът с участието на носителката на "Оскар" Лупита Нионг'О и звездата от "The Fantastic Four: First Steps" и "Stranger Things" - Джоузеф Куин - дебютира с 52,2 млн. долара и достигна 139 млн. долара в САЩ, с глобален сбор от 262 млн. долара, пише Deadline.

Ако съдим по заобикалящата ни статистика и неприкритото вълнение на феновете - очакванията към третата част на култовия франчайз вече са огромни и почитателите нямат търпение за завръщането на Кразински.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.