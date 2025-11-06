IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 97

Зодиите, които цъфтят след раздяла

Ето кои са те

06.11.2025 | 17:45 ч. 0
Снимка: iStock/Viktor_Gladko

Снимка: iStock/Viktor_Gladko

Разделите са трудни и тежки за повечето хора. Но както се казва - всяко зло за добро. При някои зодии този сложен период носи положителни трансформации. Той им влияе добре, кара ги да цъфтят и те стават по-магнетични след раздяла. Вижте кои са, според "Mind Body Green".

Овен

Като първите в зодиака, Овните остават младежки настроени дълго време, духовити, енергични и със силен дух са. Това им помага лесно да продължават напред. Не обмислят прекалено много нещата. Новото начало и свежите идеи ги мотивират, важни са за тях, така че не страдат толкова за раздялата. Дългите връзки и плановете за бъдещето им носят стрес. Ясно е, че раздялата не е забавна, но те гледат напред и се вълнуват за нова връзка.

Близнаци

Просто са социалните пеперуди на зодиака. Много общителни, обичат да излизат, да се запознават с нови хора. Така те постоянно са заобиколени от приятели, познати, близки, нови компании и т.н. Така че - не им остава време много да страдат и да мислят за раздялата. Популярни са, това е предизвикателство - трябва да отделят време за много хора и така гаджето се сърди, причинява стрес. Но на Близнаците им харесва да имат толкова приятели, ухажори и тръпки.

Останалите вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

зодии зодиакални знаци астрология зодии в любовта
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem