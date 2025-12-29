Разберете повече за Никола-Жак Шарие – единственият син на Бриджит Бардо

Бриджит Бардо ражда сина си, Никола, през 1960 година

Тя многократно е казвала, че не е искала да бъде майка и има отчуждена връзка с единственото си дете

Френската актриса почина на 28 декември 2025 година

Модел, актриса и певица, Бриджит Бардо имаше много титли, но един аспект, с който не искаше никога да бъде известна, беше майка.

„Не съм създадена да бъда майка“, пише тя в мемоарите си от 90-те години „Инициали Б. Б.“. „Не съм достатъчно възрастна – знам, че е ужасно да го призная, но не съм достатъчно възрастна, за да се грижа за дете“. Въпреки това, тя и тогавашният ѝ съпруг Жак Шарие имат син, Никола-Жак Шарие, който се ражда през 1960 година.

Бардо е била омъжена четири пъти – за режисьора Роже Вадим от 1952 до 1957, за актьора Жак Шарие от 1959 до 1962, за немския милионер Гюнтер Сакс от 1966 до 1969 и за бизнесмена Бернар д'Ормал през 1992 година.

Тя и Шарие посрещат сина си Никола в Париж на 11 януари 1960 година по време на домашно раждане в апартамента им. В мемоарите си актрисата говори грубо за бременността си и липсата на желание да стане майка. „Гледах плоския си, строен корем в огледалото като скъп приятел, върху когото щях да затворя капака на ковчег“, пише тя. Когато се развеждат с Шарие, актьорът поема попечителство над сина им.

Преди смъртта си на 91-годишна възраст, Бардо е била подлагана на многократни критики заради противоречивите си изказвания. През 2018 година тя описва движението #MeToo като „лицемерно и нелепо“, а през 2008 година е глобена с над 25 000 долара, защото казва, че мюсюлманите във Франция „унищожават страната ни“.

Ето всичко, което трябва да знаете за сина на Бриджит Бардо, Никола-Жак Шарие.

Бардо го ражда в домашна обстановка

Снимка: Getty Images

На 11 януари 1960 година Бардо ражда сина си Никола. Според новината, публикувана по това време в New York Times, момченцето е родено в домашна обстановка в апартамента на Бардо и Жак Шарие в Париж.

Той е отгледан от баба си и дядо си

Бардо и Шарие се развеждат през 1962 година, а Никола отива да живее основно при родителите на баща си.

„Не съм отглеждала Николас, защото имах нужда от подкрепа, от корени. Не можех да бъда неговият корен, защото самата аз нямах стабилност, нямах баланс, бях изгубена в този луд свят“, казва актрисата по-късно в интервюта.

Източник: Tialoto.bg