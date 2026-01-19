Меган Фокс и Машин Гън напълно приключили с връзката си

Меган Фокс и Машин Гън Кели напълно са приключили с романтичните си отношения. Но са се сближили покрай дъщеря си. 39-годишната актриса и 35-годишният музикант имат дъщеря Сага Блейд, която се роди през март 2025 г. Те си помагат в родителските грижи, но нямат планове да се събират като двойка.

"Те не са били заедно по истински начин от много дълго време и каквото ѝ да са имали романтично, то е приключило. Тяхната връзка на този етап е само споделено родителство. Меган е фокусирана върху децата си и бебето, и просто свиква в тази нова глава. Това наистина е нейният приоритет", обяснява източник на "People".

Звездата не търси нова връзка.

