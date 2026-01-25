Убийства, самоубийства: Ще си намери ли "прокълнатият дворец на Венеция" собственик?

Това би трябвало да е мечтата на всеки агент по недвижими имоти. Разположен на брега на "Канале гранде" във Венеция, само на крачки от колекцията на Пеги Гугенхайм, легендарният Палацо Ка' Дарио блести на брега на водата от края на 15-ти век, а елегантната му фасада от ранния венециански ренесанс е сред най-отличителните в града.

Кръстен на първия си собственик, Джовани Дарио, дипломат, приветстван като герой, след като е осигурил мирен договор с Османската империя, през вековете палацото е бил дом на благородници, търговци и дори британски рок музиканти. През 1908 г. е нарисуван от Клод Моне по време на пътуването му до Венеция, а година по-късно е споменат от Хенри Джеймс в неговия пътепис "Италиански часове".

Но обширната сграда, която разполага с девет спални, осем бани и големи приемни, изпълнени със стенописи, се оказа невероятно трудна за продажба - и не непременно защото купувачите са били уплашени от цената ѝ, която, според съобщенията, е 20 милиона евро.

Агентите за недвижими имоти се борят да преодолеят репутацията му. Палацо Ка' Дарио е познат като "прокълнатия дворец на Венеция" поради поредицата от собственици и гости, които са срещнали преждевременната си, а в някои случаи и насилствена, смърт.

Сега прясно реновиран, продажбата на Палацо Ка' Дарио получи нов тласък, а предизвикателството е поверено на венецианското звено на Christie's International Real Estate и Engel & Völkers. Christie's описва сградата като "архитектурно бижу" с готически арки, антични полилеи от Мурано и тераса-лоджия, като същевременно отбелязва местоположението ѝ в "спокоен" венециански квартал, скрит от тълпите.

Това, което маркетинговата реклама не споменава, са трагичните истории, които са разкрасили местните легенди за проклятието му.

Според историята, палацото е свързано с поне седем смъртни случая, най-ужасяващият от които е през 1970 г., когато тогавашният му собственик, граф Филипо Джордано деле Ланце, е убит от приятеля си, моряк, който е избягал в Лондон и самият той по-късно е убит.

Кристофър "Кит" Ламбърт, по това време мениджър на The Who, купува имота на следващата година. Въпреки че твърдял, че не е бил обезпокоен от предполагаемото проклятие, се твърди, че е казал на приятели, че е спял другаде, за да избяга от духовете. Въпреки това местните хора обвиняват проклятието за неговото навлизане в света на наркотиците, последвалата финансова криза и смъртта му в Лондон през 1981 г., след като е паднал по стълбище.

През 80-те години на миналия век дворецът е закупен от италианския финансист Раул Гардини, който се забърква в нашумял корупционен скандал и се самоубива в Милано през 1993 г.

Легендите също така споменават, че дворецът е хвърлял нещастие върху онези, които просто са се намирали наблизо или са прекарали почивка там. Марио дел Монако, оперен тенор, е планирал да купи имота през 1964 г., но е променил решението си, след като е претърпял сериозна автомобилна катастрофа на път да го види. Джон Ентуистъл, басистът на The Who, е починал в САЩ през 2002 г. седмица след като го е наел.

След това Палацо Ка' Дарио е бил предимно изоставен и въпреки че е привлякъл интерес от някои потенциални купувачи, влюбени в архитектурата му - сред които се говори, че е бил и Уди Алън - твърди се, че са били отблъснати от призрачните му нотки.

През 2006 г. сградата е закупена от американска фирма от името на настоящия ѝ собственик, чиято самоличност не е разкрита публично. Фактът, че имотът е празен оттогава, само е подсилил историите

Арналдо Фузело, генерален мениджър на Christie's във Венеция, каза, че венецианците обичали да разказват добри истории, особено на туристите.

"Например, гондолиерът, който гребе покрай сградата, обича да говори за тези неща", допълни той.

Той също така посочи "стотиците" жители през вековете, които са доживели до дълбока старост в палацото, включително Дарио, който почина от естествена смърт на 80 години.

Давиде Бусато, историк във Венеция, каза, че слуховете са започнали през 70-те години на миналия век, но са се разраснали с пълна сила след самоубийството на Гардини, генерирайки журналистически фурор.

"Венецианците са се възползвали от това", каза той. "Те обичат да разказват истории и е съвсем нормално да преувеличават, както направиха с остров Повелия."

Повелия е изоставен и уж обитаван от духове остров във Венецианската лагуна.

Венецианците иначе са прагматична група и обикновено не се поддават на суеверия, твърди Бусато, "но те обичат да изумяват хората, особено тези, които идват отвън".

Бусато каза, че Венеция е пълна с исторически сгради, където са се случвали убийства и самоубийства и които днес са дом на луксозни хотели.

"Както при всички легенди, тези около Палацо Ка' Дарио се объркват малко - разказвачите вземат няколко конкретни факта и ги преувеличават."

Фузело е уверен, че сградата ще преодолее зловещата си репутация и сега ще се продаде. Той каза, че досега е привлякла "много" интерес, от смесица от италианци и чужденци.

"Това е място, където историята живее", каза той. "И ако искате да живеете историята, тогава това е идеалният дом, въпреки че е важно който и да го купи, да се посвети на това да запази този имот жив."