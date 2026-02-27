Цънцарова: Ако останете без работа, моля ви, не се сърдете на работодателите си ВИДЕО

Мария Цънцарова сподели във Фейсбук запис от нейната първа лекция пред студенти. След като bTV реши да я свали от ефир, журналистката беше поканена да преподава в курс "Политическа журналистика" във Факултета по славянски филологии към СУ "Св. Климент Охридски".

"Казвам се Мария Цънцарова и съм журналист. Точно преди Коледа останах без работа. Безработицата е личен проблем, но понеже се случва твърде често, ми се струва полезно и важно да ви споделя няколко хипотези. Не че е свързано с мен, с вас. Но просто възможности какво и кога може да ни се случи. Та, ако останете без работа, моля ви, не се сърдете на работодателите си. Те може да не са имали избор. Може да са били принудени, притиснати, да са били заплашени", казва Цънцарова.

"Вашите работодатели може да са ценили работата ви, да са изпитвали гордост заради вас и въпреки всичко да не са имали възможност, да не са имали желание да платят цената, която се иска от тях, за да ви запазят. Така че не им се сърдете. Благодарете им за времето, което сте имали заедно, за възможностите, които са ви дали, за шансовете, които сте получили, за спечелените битки, за споделената болка тогава, когато сте губили заедно. Но не им се сърдете. Благодарете им и просто си тръгнете с високо вдигната глава", съветва още тя.

Може да се случи и друго, допълва обаче Цънцарова:

"Възможно е вашите работодатели публично да кажат, че не се справяте. Че не вършите работата си по високите стандарти на професията. Че противоречите на тези стандарти. И сега тук бих ви посъветвала да попитате колегите си, да попитате хората, с които работата ви е срещнала и да попитате и тези, за които вашата работа е предназначена. Хипотетично те биха могли да потвърдят думите на вашите работодатели, че не ставате. И тогава ви съветвам да се извините, да благодарите за възможностите, които сте получили, да се откажете и да пробвате да работите нещо друго.

Ако колегите ви, тези, с които сте работили, и тези, за които е предназначена вашата работа, съжаляват, че трябва да се разделите. Казват, че сте били важен за тях, че работата ви е била ценна. Кажат ви, че си е струвало всичко, което сте правили и всяко усилие. Подкрепят ви, покажат ви обич, излязат да протестират във ваша подкрепа. Тогава, моля ви, не се сърдете на работодателите си. Те може да не са имали друг избор, наистина. Да са били притиснати, изнудени, заплашени. И тогава ви съветвам да вземете само признанието, хубавите емоции, хубавата оценка за това, което сте вършили, докато сте имали възможност да го вършите. Да вземете себеуважението си, уважението на другите и с гордо вдигната глава да продължите смело напред, защото смелостта също е избор."

Има и друг сценарий:

"Представете си, че след като вече са приключили вашите взаимоотношения, работодателят ви или неговият шеф не харесват и не могат да понесат тази публична симпатия и подкрепата към вас и започнат да ви атакуват. А те имат много възможности за това. Хипотетично, отново, през жълти сайтове, през тролски атаки, с лъжи за вас да се опитат да зачеркнат името ви, работата ви и всичко, което сте били. Да се опитат да подменят вашата биография. И сега - не се притеснявайте, ако се случи това. Ще повярват само тези, които нямат сетива за истината."

Мария Цънцарова благодари на професор Амелия Личева за поканата да преподава, както и на студентите си. Тя сподели, че в момент, в който е било решено да я няма, те ѝ показват, че все пак има смисъл да я има.