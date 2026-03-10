Малта предлага 25 000 евро, ако се откажете от шофирането за пет години

Бихте ли приели да не карате автомобил през следващите 5 години срещу 25 000 евро? Жителите на Малта вече обмислят това предложение, след като трафикът на островния архипелаг се е увеличил значително. Причината е, че по-голяма част от населението – общо 574 000 души, живее на главния остров, а пътната мрежа не е добре развита.

Проблемът се задълбочава от факта, че в страната са регистрирани 457 000 превозни средства, които обслужват не само местните жители, но и огромния брой туристи. По тази причина местното правителство е подхванало радикална инициатива, която засега е само експеримент – 200 млади хора на възраст под 30 години, живеещи в Малта, ще трябва да се откажат от шофьорската си книжка срещу 25 000 евро.

Пет години без автомобил

За разлика от подобни инициативи, наблюдавани в други части на света, които предлагаха икономически бонуси в полза на покупка на кола, която не замърсява, в този случай искането е по-радикално и изисква пълно отказване, тоест доброволно отнемане на шофьорската книжка.

Тези 25 000 евро се изплащат в рамките на пет години – период, през който на лицето е абсолютно забранено да шофира - всеки, който наруши ограничението, рискува глоба от 5000 евро. В края на периода, ако участниците желаят да кандидатстват отново за шофьорска книжка, трябва да посещават 15 часа уроци по шофиране.

Капка в океана

Предложението породи много спорове. Експерти по транспорт и опозиционни фигури отхвърлят инициативата като недостатъчна за решаване на проблема с трафика в Малта. Според официални данни, през последното тримесечие на 2025 автомобилният парк е нараствал с 35 единици на ден, а всяка седмица на архипелага се издават около 469 нови шофьорски книжки.

Изправени пред тези числа, според критиците на инициативата, премахването на максимум 200 шофьори от пътищата не би било особено полезно. Проблемът, според Националния младежки съвет, е слабостта на системата за обществен транспорт: "Инвестирането на тези средства в подобряване на честотата на автобусите, създаване на директни маршрути между градовете и въвеждане на междуградски шатъл услуги може да премахне хиляди автомобили от пътищата на Малта".

