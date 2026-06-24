Към Созопол е пътят на българското Камино

В Античния театър "Аполония" в Созопол официално беше открит първият поклоннически маршрут в България – "Път до мощите на Свети Йоан Кръстител".

Инициативата е вдъхновена от известния испански поклоннически маршрут Камино де Сантяго и цели да съчетае духовността, културното наследство и красотата на българската природа, предаде БНТ.

Първите поклонници и пилигрими тръгнаха на 19 юни от Малко Търново и в продължение на четири дни изминаха пеша 81-километровия маршрут през Странджа. Пътят преминава през исторически и духовни обекти в общините Малко Търново, Приморско и Созопол, преди да достигне крайната си точка Созопол, където се съхраняват мощите на Свети Йоан Кръстител.

Маршрутът е първият по рода си у нас и е създаден по модела на европейските поклоннически пътища. Идеята е той да привлича както вярващи и поклонници, така и любители на пешеходния туризъм, историята и природата.

Откриването в Созопол е в навечерието на рождението на Свети Йоан Кръстител – един от най-почитаните християнски светци, чиито мощи бяха открити на остров Свети Иван през 2010 година от археолога проф. Казимир Попконстантинов и неговия екип.