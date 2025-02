Зеленски: Три години съпротива. Три години благодарност. Гордея се с Украйна!

Украйна отбелязва третата годишнина от инвазията. Президентът на страната Володимир Еленски похвали съпротивата срещу Русия.

"Три години съпротива. Три години благодарност. Три години абсолютен героизъм на украинците. Гордея се с Украйна! Благодаря на всички, които го защитават и подкрепят", написа Зеленски в публикация в социалната мрежа X.

"Всички, които работят за Украйна. И нека бъде вечна паметта на всички, дали живота си за нашата държава и народ", написа още украинският лидер.

