Володимир Зеленски: Целите на Русия са непроменени

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че последните руски въздушни удари, при които загинаха най-малко 12 души, показват, че целите на Русия остават “непроменени“ и са необходими нови санкции.

“Такива удари показват, че целите на Русия са непроменени”, каза Зеленски и добави, че е много важно да се защитят цивилните животи, “да укрепим нашата противовъздушна отбрана и да увеличим санкциите срещу Русия“, написа лидерът в Telegram за ударите.

We continue working with partners who seek peace just as we do, focusing on the necessary steps. Next week, there will be a lot of work here in Europe, with the U.S., and in Saudi Arabia – we are preparing a meeting to accelerate peace and strengthen the foundations of security.… pic.twitter.com/RDoGpHNwUl